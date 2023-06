Ik heb hier aan zee twee strandvrienden gemaakt. Twee broers, begin zeventig, allebei nog actief en aantrekkelijk en allebei met een gebruiksaanwijzing van hier tot Tokio.

De een heeft het net uitgemaakt met zijn vriendin omdat die het had gewaagd te vragen hoe het nu met hem was, wat hij een ‘onbetamelijke aantasting van zijn privacy’ vond. De ander heeft net zijn eigen glazen weer eens ingegooid door zó jaloers te zijn op de hondjes van zijn nieuwe vriendin, een knappe weduwe van begin zestig, dat die niet wist hoe snel ze er vandoor moest gaan.

Met een beetje pech blijft het dus tobben in de liefde.

Het draait denk ik allemaal om jezelf kennen. Weten wat je issues zijn, en daar de ander niet verantwoordelijk voor maken (niet drammen over hondjes, maar denken ‘hee, waarom ben ik jaloers op die klotehondjes, wat is er met mij?’).

Ik denk ook dat, wil je liefde krijgen, er al liefde in je leven moet zijn.

Opletten geblazen

Het is waar ik de ander op beoordeel. Gaat ‘ie fijn met zichzelf om? Kent hij zichzelf? Heeft hij rust? Is hij blij met zijn leven, met wat daarin aanwezig is en ook met wat daarin afwezig is?

Ik ben er gelukkig redelijk bijtijds achter gekomen dat een ander mij niet gelukkig kan maken en dat dat ook niet hoeft. Dat daarmee een stoet mannen op mijn pad kwam die wilden dat ik hén gelukkig zou maken, heeft me heel wat hoofdbrekens gekost, maar daar ben ik nu ook uit: hoeft niet, kan niet.

Ik herken het ook steeds sneller. De hele tijd erkenning willen, van alles moeten, moeite hebben met gelijkwaardigheid en openheid, op dag één al “ik hou van je” zeggen, denken dat ik heel zijn leven goed zal maken... opletten geblazen.

Geen man zegt ‘wees mijn moeder’, maar dat bedoelen ze vaak wel.

Arme kerels

Net als vrouwen die eigenlijk een papa zoeken dat óók niet zeggen, en het kindvrouwtje spelen. Of een nieuwe kostwinner zoeken. Of nooit alleen kunnen zijn en altijd vermaakt moeten worden, of behandeld willen worden als een prinses.

Als je je eigen issues niet kent, is er de neiging om daar de ander verantwoordelijk voor te maken.

Laatst dacht ik wel weer eens dat het ook nooit goed is: was het een tijd terug zo dat vrouwen klaagden over mannen die niet voelen en niet aan zelfreflectie doen, nu hebben ze er maar weinig geduld mee als die dat wél beginnen te doen. Een vriendin die al een tijdje aan het daten is, heeft haar profiel aangevuld met de zin “als je de hele tijd over je zweethutervaringen of ayahuasca-ceremonies wilt praten swipe je me maar naar links”.

Arme kerels, en daarover gesproken: terug naar mijn strandvrienden.

Die zijn nu ook boos op elkaar, ik geloof dat ze zelf niet eens weten waarom. Dus daar zitten ze, allebei voor hun eigen strandhuisje, met tien meter ertussen, boos over zee uitkijkend.

Dat bedoel ik, los je issues op!

Trea van Vliet schrijft over daten op middelbare leeftijd. Waar loop je tegenaan? Dit is voorlopig haar laatste column.