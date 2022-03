Geef ik die promovendus (geen vriend) een cadeau?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Binnenkort ga ik naar een promotie. Is het gebruikelijk een cadeau te geven en, zo ja, wat dan? De promovendus is geen goede vriend van mij, maar ik vind het toch leuk dat hij mij uitgenodigd heeft om getuige te zijn van zijn academische prestatie.

Promotiecadeau

Beste Promotiecadeau,

Als u alleen voor de plechtigheid van de promotie zelf bent uitgenodigd, hoeft u geen cadeau te geven. Een promotie is een openbare gelegenheid, in principe voor iedereen toegankelijk, al zitten er voornamelijk collega-wetenschappers, familie en bekenden van de promovendus in de zaal. Als er later op de dag een diner of een feest is waarvoor u ook bent uitgenodigd, is een cadeau wel gewenst. Maar dan wordt er bijna altijd een gemeenschappelijk cadeau georganiseerd, waaraan genodigden kunnen meedoen en waarvoor u ongetwijfeld gepolst wordt als u op de gastenlijst staat.