Ga ik vreemd, als ik na dertig jaar overstap naar een andere kapper?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (man) ga al dertig jaar naar de plaatselijke kapper, een man met wie ik het goed kan vinden en over wiens knipvaardigheid ik erg tevreden ben. Laatst was hij op vakantie en moest ik uitwijken naar een andere kapper, die sinds kort in dezelfde plaats is gevestigd. Mijn probleem is dat ik over deze nieuwe kapper nog méér tevreden ben dan over mijn oude kapper. Eigenlijk zou ik wel willen overstappen. Maar om dat zomaar te doen zonder iets te zeggen vind ik ook zo wat. Het voelt een beetje als vreemdgaan.

Moet ik me afmelden?

Beste Moet ik me afmelden,

U kunt gewoon overstappen naar een andere kapper, hoor, als u tevredener bent over uw nieuwe. U hoeft de oude relatie niet officieel op te zeggen. Kappers weten best dat klanten geen trouw voor het leven hebben beloofd. You win some, you lose some – zo gaat het onder kappers en vele andere dienstverleners.

Als u het echt heel moeilijk vindt om na dertig jaar uw kapper te verlaten, kunt u ook besluiten om de twee kappers om en om te bezoeken. De volgende keer de oude, na zes weken de nieuwe enzovoort. Met een beetje geluk heeft de oude niet eens in de gaten dat u tegenwoordig een lagere bezoekfrequentie hebt.