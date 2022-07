Ga de droogte in de tuin te lijf met de drie gouden regels van het watergeven

We hebben al heel wat hete, droge dagen gehad en er volgen er vast meer. Hoe houd je je tuin of balkon in conditie?

De Drie Gouden Regels van het watergeven:

1 sproei alleen ’s morgens vroeg of ’s avonds;

2 sproei liever één of twee keer per week een uur dan zeven ­dagen tien minuten;

3 zorg dat de grond zoveel mogelijk is bedekt om verdamping ­tegen te gaan.

Verdamping voorkom je het beste met beplanting zoals bodembedekkers en struiken, of anders met cacaodoppen, houtsnippers of snoeiafval. Tegels helpen ook, maar die zorgen er tegelijkertijd voor dat de temperatuur in je tuin sneller stijgt. Een betegelde tuin wordt bloedheet.

Planten in potten en bakken

Dat geldt ook voor planten in potten en bakken: die worden veel warmer dan planten in de volle grond. Daarom is regel 2 minder van toepassing op terras- of balkonplanten. Die hebben bij warmte meer én vaker water ­nodig.

TIP Regel 1 kun je aanpassen aan de omstandigheden in je tuin. Heb je veel last van naaktslakken of schimmels (meeldauw), dan is ’s morgens water geven beter. Naaktslakken zijn ’s nachts actief en schimmels gedijen in donker en vocht.

Maar boven een temperatuur van pakweg 25 graden nemen veel planten geen vocht op en groeien ze niet. Ze wachten tot de omstandigheden weer beter worden, zoals ’s avonds. Daarom kun je ook planten in de volle grond op hete dagen beter geen water geven tot de bodem wat is afgekoeld.

Sommige planten laten hun ­bladeren zelfs hangen als het heel warm is: een manier om verdamping tegen te gaan. Nee, niet meteen als een gekke water geven, hoogstens wat kleine scheutjes. Zet planten in potten dan in de schaduw. ’s Avonds knappen ze vaak weer op en dat is ook het tijdstip om ze echt water te geven.

Alleen dompelen kan ze redden

Zijn je potplanten helemaal ­uitgedroogd? Dan kan alleen dompelen ze nog redden! Er zit veel lucht in droge grond, waardoor het water niet goed wordt opgenomen. Als je de hele pot onderdompelt in water, verdwijnt die lucht (je ziet belletjes) en kan het water de wortels bereiken.

Regel 2 gaat zeker op voor bomen. In droge periodes kunnen die wel tientallen liters water per keer drinken. Dat vocht ­verdampen ze weer via hun ­bladeren: zo koelen ze de omgevingslucht als groene airco’s. Geef alleen water op de wortels, niet op de bladeren, dat geldt ook voor een heg.

Te veel droogte kan er ook voor zorgen dat bloeiende bomen, ­zoals lindes, minder nectar produceren. Dan geuren ze wel, maar hommels, honingbijen en zweefvliegen komen van een koude kermis thuis…

TIP Vooral ruwbladige planten kunnen verbranden als je ze water geeft in de zon. De waterdruppels blijven hangen op de haartjes en werken als een vergrootglas, dat het zonlicht concentreert.