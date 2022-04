Extreemrechts heeft de journalistiek in een wurggreep

Twitter heeft het account van Geert Wilders enige tijd opgeschort van­wege een haatdragende tweet. Ik ga het hier nu niet hebben over de willekeur van de Twitter-moderators, want dit was niet eens zijn meest haatdragende tweet. En ook niet over het feit dat Twitter een particulier bedrijf is en zijn eigen spelregels mag bepalen.

Ik wil het wel hebben over de verontwaar­diging van sommige prominente opinie­makers en journalisten. Dominique van der Heyde, chef van de politieke redactie bij de NOS, tikte Twitter op de vingers omdat ‘dit echt niet kan’. Frappant is dat ze dit had ­getweet nog voordat ze überhaupt wist om welke tweet het ging, waarmee ze op heel pijnlijke wijze aantoont hoe extreemrechts de Nederlandse journalistiek in een wurggreep heeft gekregen de afgelopen twintig jaar.

Media zijn zo bang als links of partijdig bestempeld te worden, dat ze het populistische, extreemrechtse onderbuikgeluid volledig de ruimte willen geven. Ook als dit de regels van een social media-platform overtreedt of in strijd is met artikel 1 van de Grondwet. Dat het veel te vaak niet eens gaat om de bescherming van de vrijheid van meningsuiting, maar om de grootte van ­Wilders’ achterban, is veelzeggend. Als er maar genoeg mensen democratisch kiezen voor haat, uitsluiting en uitzetting, moet daar blijkbaar ruimte voor blijven bestaan.

Zelf vond Van der Heyde de tweet niet problematisch

Het ernstigst vond ik echter dat Van der Heyde zelf niets problematisch zag in de bewoordingen van de tweet. Mijn eerste reflex was jarenlang om in zulke gevallen te vragen hoe iets zou overkomen als exact hetzelfde over Joden geschreven zou worden. Ik heb echter lang geleden voor mezelf besloten om dat niet meer te doen. Ik wil Joden en de Holocaust niet tot een instrument in het debat degraderen. Ik wil niet het gezicht van een andere onderdrukte minderheidsgroep lenen om mijn groep menselijk genoeg te maken in de ogen van anderen.

Het zou niet zo moeten zijn dat een chef politieke redactie bij de publieke omroep pas ziet hoe kwalijk en gevaarlijk de retoriek van een politicus is, als ze het woord moslim verwisselt met Jood. Dat velen dit gevaar niet meer zien of voelen, komt door de structurele dehumanisering van moslims die afgelopen twintig jaar, en de terughoudendheid van de meeste journalisten om hier fel en kritisch tegen op te treden, uit angst voor links aangezien te worden, want ‘de kogel kwam immers van links’.

Het toont ook aan hoe effectief de retoriek van populisten zoals Wilders is, als het interne filter van mensen zodanig kapot is geraakt, dat een moderator ergens in Silicon Valley beter herkent hoe haatdragend de uitlatingen van een politicus zijn, dan de journalisten die erover moeten berichten.

Onze democratie raakt niet in gevaar als een haatdragende tweet van een haatdragende politicus wordt verwijderd, maar wel als we de grootte van zijn achterban als rechtvaardiging gebruiken om hem vrij baan te geven voor het onbegrensd spuwen van zijn haat.