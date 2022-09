Er zwom een vlieg in de wijn. Kan de serveerster die eruit vissen of moet ze ons een nieuw glas wijn geven?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs bezochten mijn vrouw en ik op een mooie zomerdag het terras van een café-restaurant met prachtig uitzicht. Een fijne plek voor een glas wijn met borrelgarnituur. Na korte tijd bleek er een vlieg in de wijn van mijn vrouw rond te zwemmen; haar glas was nog voor 80 procent vol. Ze attendeerde de bediening hierop en vroeg om een nieuw glas wijn.

De serveerster zei dat ze de vlieg eruit zou halen en het glas terug zou geven. Mijn vrouw vroeg of ze een nieuw glas wijn kon krijgen, waarop de serveerster reageerde dat op het terras zitten het risico van vliegen in je glas meebrengt.

Na een verbaasd protest van mijn vrouw zei de serveerster dat ze nieuwe wijn zou brengen, maar dat dit de laatste keer was. Volgens ons was de correcte reactie: ‘Wat onsmakelijk, een vlieg in uw wijn! Ik kom zo bij u terug met een nieuw glas’. Is dit een irreële verwachting?

Voor wie is het risico?

Beste Voor wie is het risico,

Uw verwachting om een nieuw glas wijn zonder vlieg erin te krijgen is zeker niet irreëel. Integendeel, het is de gebruikelijke gang van zaken in uitspanningen, waar een klant zoiets overkomt. Of de vlieg er buiten op een terras in is gevallen/gevlogen of binnen doet niet ter zake. Die vlieg hoort daar niet te zijn en het is de taak van de uitbater om de aldus getroffen klant een nieuw glas met inhoud te verstrekken.

Dit geldt voor alles wat in het ongerede raakt: een broodje dat op de grond valt, een pannenkoek die van het bord af op de tafel glijdt, een glas met cola dat wordt omgestoten, ongeacht wie de schuld hiervan is komt het in orde brengen van deze ongerechtigheden voor rekening van het café-restaurant.

De meeste cafés zullen dat gewoon doen zonder erover te steggelen. Een royale opstelling tegenover de klanten valt onder goede dienstverlening.