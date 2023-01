Er wordt weer volop gehoest en dan niet de elleboog. Kan ik daar wat van zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Corona lijkt alweer lang en breed vergeten, want overal waar ik kom, in elke trein en op straat, wordt volop de ruimte in gehoest. Vrijwel niemand doet een hand of elleboog voor zijn mond. Af en toe voel ik zo’n hoestsalvo als een windvlaag mijn gezicht raken.

Ik wil er eigenlijk iets van zeggen, maar laat dit vaak ­zitten, omdat het toch al ­gebeurd is. Anderzijds, als niemand deze mensen ooit corrigeert, zal het gedrag ook niet veranderen. Kan ik zo’n on­bekende aanspreken, bijvoorbeeld met: Wilt u mij alstublieft niet in het gezicht hoesten?

Geen zin in besmetting

Beste Geen zin in besmetting,

Een onbekende aanspreken, ­zeker als dit gebeurt om iets te corrigeren wat toch niet meer kan worden verholpen is altijd riskant. Je weet nooit of de gecorrigeerde niet een woedeaanval krijgt. Mensen vinden het nu eenmaal vervelend om door passanten te worden gecorrigeerd. Bovendien weten ze best dat het niet oké is om anderen in het gezicht te hoesten. Ze dachten er niet bij na, ze hadden het niet in de gaten, en het gebeurde niet met opzet. Ik zou zeggen: laat het zitten en bescherm uzelf door in uw jas weg te duiken. Wind ter bescherming een sjaal om de onderste helft van uw gezicht inclusief neus of draag een mondkapje.