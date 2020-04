Elke dag bijklets-skypen met collega’s? Ik heb wel wat beters te doen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Sinds vorige week werk ik thuis, net als mijn collega’s. Die hebben nu ‘koffietijd’ ingesteld: elke ochtend om 11 uur skypen ze een half uurtje, voor de gezelligheid, met een kop koffie, om ons sociale isolement te compenseren. Ik zit thuis met twee kleine kinderen, en heb wel wat beters te doen. Hoe kan ik mij hier in vredesnaam aan onttrekken?

Geen zin in Skype

Beste Geen zin in Skype,

Ik raad u aan om er wél aan mee te doen. U zegt dat u wel wat beters te doen hebt, maar het is goed om in contact te blijven met de buitenwereld, ook met collega’s. Een half uur kletsen en elkaars welbevinden peilen is niet buitensporig lang. Zo’n pauze kan prima een plaats krijgen in de dagelijkse routine. U zult er overdag vast voor moeten zorgen dat uw kinderen aan de gang blijven met hun schoolwerk of ze anderszins gericht bezighouden.

Zij kunnen tijdens uw Skype-gesprek zelf ook pauze nemen met televisie, strips of schermspelletjes. Voor de voortgang van uw eigen werk is het goed om op gezette tijden zowel inhoudelijk als vrijblijvend met uw collega’s contact te houden.