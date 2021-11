Elisa (42) koos na haar scheiding voor een open relatie. ‘Ik vrij pas met een ander als Dennis dat goed vindt’

Tijdgeest verkent het DNA van de liefde: hoe werkt de relatie van je ouders door op je eigen relaties? Elisa (42) koos na haar scheiding voor een open relatie. ‘Mijn moeder had het misschien ook wel zo gewild.’

“Op mijn dertiende kreeg ik verkering met Jesse, de buurjongen. Ik was bevriend met zijn zusje, ik zat met haar op majorette, maar had na een tijdje vooral oog voor haar broer. Hij werd mijn eerste vriendje. Ik vond het tijd worden. Nu denk ik: dertien, wat jong. Die relatie heeft 25 jaar geduurd.

Het was al snel serieus met Jesse. Mijn moeder zag liever dat ik dingen deed die pubers deden: uitgaan, dronken worden, laat thuiskomen. Vaak zei ze: moet je niet lekker de stad in? Nee, dacht ik dan. Ik wilde hooguit naar de bioscoop met Jesse en daarna samen wat drinken.

Mijn moeder was altijd druk met haar kapsalon, beneden in de tuinkamer van onze drive-in-woning. Mijn vader werkte niet, hij was afgekeurd en had depressies. Hij zat vaak boven op de bank apathisch voor zich uit te turen. Als je hem iets vroeg kreeg je niet echt antwoord. De situatie gaf spanning tussen mijn ouders.

Toen bleek dat mijn vader zijn toevlucht had gezocht bij een dame van de muziekvereniging wilde mijn moeder scheiden. Ik moest naar de rechtbank om te zeggen bij wie ik wilde wonen. Toch bleven ze bij elkaar. Ze probeerden hun relatie in stand te houden. Zoals het hoort. Ik zag dat dat niet echt lukte.

Mijn moeder begon haar seksualiteit behoorlijk uit te leven

Na mijn vaders overlijden zei mijn moeder, ze was 56, nu kan ik eindelijk de bloemetjes buitenzetten. Blijkbaar heeft ze zich jarenlang belemmerd gevoeld in haar huwelijk. Ze begon haar seksualiteit behoorlijk uit te leven. In de zeven jaar die ze nog heeft geleefd, had ze wel tien mannen.”

“Ik voelde me veilig bij Jesse, hij had aandacht voor me. Op mijn negentiende zijn we gaan samenwonen, vier jaar later volgde de bruiloft. Hij regelde bijna alles. Ook de grote beslissingen nam hij, zoals welk huis we kochten. Hij werkte knetterhard, zodat hij een boot kon kopen, een caravan, een wijnkoeler – alles moest altijd groter, mooier, duurder, beter en leuker. Toen ik vier uur minder wilde werken om vrijwilligerswerk te kunnen doen, vond hij dat maar niets: je bent jong, dus werk je voltijds.

Pas na 25 jaar durfde ik te erkennen: jij bent toch niet dé man voor mij. Ik was eind dertig, mijn moeder was overleden en ik zat in therapie vanwege een eetstoornis. Daar leerde ik voor het eerst naar mezelf luisteren. Ik dacht: ik heb nu de keuze om het anders te doen. We zijn gescheiden.

Pas als Dennis en ik oké zijn

Mijn leven lag plotseling open. Dat was eng, dus besloot ik veel dingen te gaan doen die fijn voelden en waar ik blij van werd. Daar hoorde ook daten bij. Tegen mijn dates zei ik van tevoren: ik zie wel wat er ontstaat: een vriendschap, een relatie of zoiets als friends with benefits. Juist toen zijn er mooie relaties ontstaan. Met sommige mensen heb ik nog steeds een verbinding.

Mijn vriend Dennis ontmoette ik bij een spiritueel centrum, op een tantrafestival. Met hem heb ik gedate en gedanst, maar het werd al snel serieuzer. Een traditionele relatie wilde ik niet. De verbindingen die ik met anderen heb, ga ik niet zomaar opzeggen, zei ik, die horen ook bij mij. Dat begreep hij. We wonen nu twee jaar samen.

We hebben een open relatie. De band met Dennis heeft altijd de hoogste prioriteit. Ik kan pas met iemand anders zijn als ik voel dat hij en ik oké zijn.

En er zijn afspraken. Als ik iemand wil zien en voel dat er gevreeën kan gaan worden, vraag ik van tevoren aan Dennis of hij dat goed vindt. Dan kan hij ja of nee zeggen.

Ik hoop dat mijn ouders stiekem om een hoekje kijken

“Ik vind het fijn om de vrijheid te voelen om me van verschillende kanten te kunnen laten zien bij mensen die ik ontmoet. Dat kan een sensuele of seksuele kant zijn, maar dat hoeft niet. Een ontmoeting kan ook uitdraaien op een inspirerend gesprek. Als je alleen op seks uit bent, moet je naar een parenclub gaan. Of je huurt een gigolo.

Ik heb verbindingen met mannen én vrouwen. Misschien ben ik wel panseksueel, maar zo’n term interesseert me niet, ik volg mijn verlangens. Dennis zegt wel eens als ik op pad ga: het maakt niet uit wat je doet, als je het maar met je volle verstand en hart doet.”

Dit is hoe wij willen leven. Dit werkt voor ons. Het liefst zou ik zelfs in een woongroep wonen met mensen die allemaal op deze manier leven. Dat is een droom van me. Een commune met allemaal lieve mensen. Verbinding in vrijheid.

Soms hoop ik dat mijn ouders stiekem om een hoekje kijken en zien dat ik gelukkig ben. Vooral mijn moeder riep altijd: ga naar de disco, ga leuke dingen doen. Nou, dat ben ik gaan doen. Eindelijk. Ik denk dat ze het misschien ook wel zo had gewild, als ze nu had geleefd.”

De namen in deze tekst zijn gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.