Een vrouw met wie ik regelmatig seks heb is zwanger van mij, terwijl ze zei dat ze een spiraaltje had

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Na het stappen ben ik (man, 32) met een vrouw mee naar haar huis gegaan en sindsdien hebben we regelmatig seks ­gehad, al hebben we geen ­reguliere relatie. Omdat zij zei dat ze een spiraaltje had, ­hebben we al die tijd geen ­condoom gebruikt. Nu blijkt dat ze helemaal geen spiraaltje had vanwege een onvervulde kinderwens en is ze zwanger geraakt van mij.

Zij is daar erg blij mee en gaat het kindje ­sowieso houden, maar ik wil geen kinderen en voel me voorgelogen. Daar is zij ook van op de hoogte. Ik wil eigenlijk geen rol spelen in het leven van dit kind, maar weet niet of ik dat wel kan maken (maatschappelijk en ethisch gezien). Wat nu te doen?

Ongewenst vader

Beste Ongewenst vader,

Als het echt gegaan is zoals u ­beschrijft, is dit een laaghartige actie van deze vrouw. Deze vrouw is wel heel diep gezonken dat ze een man, met wie ze verder geen betekenisvolle relatie heeft behalve af en toe seks, ­buiten zijn medeweten om met voorbedachten rade een zwangerschap ontfutselt. Ik kan me goed voorstellen dat u niets meer met haar of haar kind te maken wilt hebben, want dit is het soort bedrog dat de rest van uw leven tekent.

Maar er is ook nog sprake van een kind, dat geen schuld draagt aan zijn of haar oorsprong en dat op z’n minst recht heeft te ­weten wie zijn/haar vader is. Ik zal u niet aanraden om een ­gezinnetje te gaan vormen met deze vrouw of haar toekomstige kind formeel te erkennen. Evenmin zal ik u voorhouden dat u moet betalen of dat u het kind moet opvoeden of er leuke ­dingen mee moet doen. Daarvoor is het bedrog een te grote klap geweest. Aan de andere kant is het mogelijk dat in de loop der jaren de woede verdwijnt en dat u er gelijkmoediger tegenaan gaat kijken.

Wie weet raakt u gewend aan het feit dat u vader bent en verandert dat iets aan uw houding tegenover uw kind. Verdwijn in ieder geval niet uit het zicht van moeder en kind en laat het kind niet in onwetendheid verkeren over wie de vader is.