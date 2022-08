Een vriendin op staande voet ontslaan, dat doe je toch niet?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een bekende van mij heeft een redelijk hoge functie in een zorginstelling. Een van haar werknemers die ook een vriendin van haar was, had zich ziek gemeld. Tijdens haar ziekte kwam mijn bekende deze collega op straat tegen, waarop ontslag volgde. Persoonlijk zou ik de vriendschap zwaarder laten wegen dan het plichtsverzuim. Wat vindt u?

Een harde opstelling

Beste Een harde opstelling,

De leidinggevende kwam een collega tegen op straat die had gezegd ziek te zijn. Ontslag op staande voet lijkt me erg hard van stapel gelopen. Misschien was de zieke werknemer wel op weg naar arts of ziekenhuis voor een afspraak. Misschien waren er andere dringende redenen waarom zij zich op straat bevond. Eerst navraag doen om ­erachter te komen wat er aan de hand is en daarna, afhankelijk van de ernst van de regelover­treding, pas maatregelen treffen.

Wat uw stelling ‘vriendschap is belangrijker dan plichtsverzuim’ betreft: het hangt ervan af of het plichtsverzuim zich op het persoonlijke vlak afspeelt, zoals zonder afzeggen een afspraak niet nakomen, of in het publieke domein, zoals in de situatie die u beschrijft. Wie zich het tweede geval toegeeflijk opstelt, zet de deur wagenwijd openzet voor corruptie, nepotisme en vriendjespolitiek.

Andere werknemers van dat bedrijf zullen geen waardering koesteren voor de leidinggevende, als zij voor haar persoonlijke vriend(inn)en soepeler maatstaven aanlegt dan voor andere collega’s.

Gelijke behandeling in het ­publieke domein (niet discrimineren!) ligt ten grondslag aan de rechtstaat.