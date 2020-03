Een vriendin nodigt mij uit voor haar bruiloft, maar ik wil haar niet uitnodigen voor die van mij

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een vriendin van mij gaat trouwen. We zijn rond de dertig en konden het in onze studententijd goed vinden. Ik zie haar nog maar eens per jaar. Mijn vriend en ik zijn uitgenodigd als daggast en ik ben ook gevraagd voor haar vrijgezellenfeest. Over een half jaar trouwen wij zelf en eigenlijk willen we haar en haar partner daar niet voor uitnodigen. Is het beter om niet op haar uitnodiging in te gaan?

Accepteren of afslaan?

Beste Accepteren of afslaan,

U bent uitgenodigd, dus u kunt prima samen met uw vriend naar het huwelijk van uw vriendin. Als u meer afstand wilt inbouwen in de vriendschap, kunt u het vrijgezellenfeest laten zitten. Als u zich daarvoor aanmeldt, laat u zien dat u tot haar intimi wilt blijven behoren, maar daar hebt u kennelijk geen behoefte aan. Hetzelfde geldt voor daggast zijn. Misschien moet u daarvan afzien en alleen naar het avondfeest gaan.

Wat uw eigen huwelijk betreft: u hoeft dit stel natuurlijk niet voor de hele dag uit te nodigen. Maar waarom zou u hen niet voor het feest uitnodigen? Dat is per definitie groter en ook voor verre bekenden bedoeld. Als u haar daar ook niet wilt zien, beschouwt u de vriendschap als voorbij. Als u inderdaad niets meer met haar te maken wilt hebben, kunt u ook beter niet naar háár huwelijk gaan.