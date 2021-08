Een vriendin nodigt me uit voor haar vrijgezellenfeest, maar niet voor de bruiloft. Kan dat zo maar?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een oude studievriendin gaat trouwen. Een paar jaar geleden is ze verhuisd naar de andere kant van het land, waardoor ik haar nog maar weinig zie. Haar partner heb ik twee keer gezien. Laatst had ik een etentje met haar en een gezamenlijke vriendin. Er werd gesproken over de aanstaande bruiloft en tussen de regels door bleek dat wij niet zouden worden uitgenodigd. Een tijdje later ontvingen de vriendin en ik wél een uitnodiging voor het vrijgezellenfeest. Ik mag dus tijd en geld vrijmaken voor een dol vrijgezellenfeest, terwijl ik niet welkom ben op de bruiloft. Wat zegt de etiquette hierover?

Lasten zonder lusten

Beste Lasten zonder lusten,

Dit is alsof u wordt uitgenodigd voor een voorprogramma, waarvoor u zelf de kosten moet dragen, terwijl u bij de eigenlijke voorstelling niet welkom bent. Zo’n onaantrekkelijke opzet is een uitstekende reden om niet mee te doen met het vrijgezellenfeest. Zeg vriendelijk af voor de gelegenheid met een verwijzing naar uw afwezigheid op de bruiloft. Als u wel was uitgenodigd voor het huwelijk, had u trouwens ook kunnen afzeggen voor het vrijgezellenfeest. Niemand is verplicht om mee te doen aan iets van secundair belang, waar hij/zij geen zin in of tijd voor heeft.