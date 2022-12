Een vriend vraagt ons te komen eten, maar zijn huis is zo smerig!

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Hoe ga je om met een uitnodiging om te komen eten bij iemand wiens huis ronduit smerig is? Toen een vriend van ons (vrijgezel, in de zestig) met vakantie was, hebben wij twee weken zijn katten verzorgd – de kattenbak was in geen tijden schoongemaakt. Een hulp in de huishouding is ‘een vrouw waar altijd iets mee is’, dus daar begint hij niet aan. Wanneer we bij hem te eten worden gevraagd, kwakt hij een zak aardappelen en wortelen op tafel met de woorden ‘Schillen jullie dit even, dan ga ik een visje smoren’.

Mijn man ziet er de humor van in: zo is hij nu eenmaal. Zelf denkt hij dat hij reuzepopulair is, maar ik heb geen zin meer in zijn uitnodigingen. Ik heb ook wel met hem te doen. Hij is twee jaar geleden in onze buurt komen te wonen en hoopte dat hij een vrouw zou ontmoeten om het leven mee te delen. Die vrouw heeft hij (nog) niet gevonden. Wat te doen?

Komen eten? Liever niet!

Beste Komen eten? Liever niet!

U en uw man hebben een zwak voor deze persoon. Verbreek niet meteen het contact, maar ga niet meer bij hem op bezoek en ontvang hem voortaan alleen in uw eigen huis, tenminste wanneer uw hoofd daarnaar staat. Wanneer u bij hem te gast bent, moet u toch al de helft van de maaltijd klaarmaken – dan kunt u net zo goed alles voor uw rekening nemen in uw eigen (schone) keuken. Van dat eten hoeft u niets bijzonders te maken. U kookt dezelfde dagelijkse maaltijd als gewoonlijk, alleen voor een persoon extra.

U kunt hem uw voornemen ook best eerlijk vertellen, de volgende keer dat hij u te eten vraagt. Sla dit vriendelijk af: ‘Joh, we stellen je gezelschap op prijs, maar je huis is een enorme rotzooi en het ruikt er onfris. Daarom spreken we liever bij ons thuis met je af.’

Het kan geen kwaad dat hij zich ervan bewust is dat zijn gebrek aan hygiëne in huis andere mensen afstoot, onder wie vrouwen om eventueel een relatie mee te beginnen. Die lopen natuurlijk heel hard weg zodra ze een voet bij hem over de drempel zetten.

Mogelijk kunt u hem op die manier ertoe brengen om schoonmaakhulp in te huren. Het is beter om dit soort dingen wél te zeggen tegen een goede bekende dan er zogenaamd tactisch het zwijgen toe te doen, want dat helpt hem niet verder.