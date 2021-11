Een vriend keurt mijn wens voor een cadeaubon als verjaardagscadeau af, hij vindt het niet persoonlijk

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Binnenkort ben ik jarig. Een vriend vroeg naar mijn verlanglijstje. Dat vind ik altijd een lastige vraag. Omdat ik graag bordspellen speel, bedacht ik dat een cadeaubon van de lokale spellenwinkel een leuke suggestie was. De vriend zei toen dat hij mij geen cadeaubon wilde geven, omdat ik wellicht in de toekomst het gekochte spel weer verkoop via Marktplaats. Bovendien vindt hij een bon niet persoonlijk, omdat die geen tastbare herinnering geeft. Wat moet ik nu doen? Een nieuw cadeau bedenken of mag ik vasthouden aan mijn cadeauwens van een waardebon?

Afgekeurde wens

Beste Afgekeurde wens,

Nee, u hoeft geen nieuw cadeau te bedenken dat uw verjaardagsgast aan u kan geven. Het is in de eerste plaats de taak van de gever om een leuk cadeautje te bedenken en niet een taak van de ontvanger. Als de ontvanger desgevraagd toch een voorkeur aangeeft (in uw geval: een cadeaubon van de lokale spellenwinkel), dan past het een gever niet om daar kritiek op te hebben. Hij kan de bon kopen of niet, maar als hij uw suggestie niet wil volgen, hoeft u hem niet uit de brand te helpen door iets anders te verzinnen. Dat mag hij helemaal zelf doen.

Een ontvanger mag trouwens altijd met een cadeau doen wat hij of zij wil: tot in lengte van dagen met plezier gebruiken, achter in de kast leggen, aan iemand anders doorgeven of verpatsen op Marktplaats. Daarover heeft een gever niets te zeggen. Zeg tegen uw vriend: ‘Ik vind een bordspelbon leuk om te krijgen, maar als jij het niks vindt, vind ik het ook prima om géén cadeau te krijgen. Zo belangrijk zijn die cadeaus niet.’