Een vierde uitnodiging voor een vaccinatie, klopt dat wel?

Er zijn Nederlanders die een oproep hebben gekregen voor een vierde vaccinatie tegen Covid-19. Is hier wat misgegaan?

Een 90-jarige lezer belde naar de redactie. Ze had gelezen over de boosterprik, die derde prik werd genoemd. Dat klopt niet, zei ze. Zelf had ze net een oproep gekregen voor een booster, maar dat zou niet haar derde, maar vierde prik worden.

De vaccinatie begint met de zogeheten basisvaccinatie. Dat zijn in de regel twee prikken. Alleen bij Janssen is er sprake van één dosis. Na de basisvaccinatie volgde voor de lezer in oktober een oproep voor een derde prik. En nu lag er dus weer een oproep voor een nieuwe dosis op de mat. Gaat hier iets mis, vraagt de lezer zich af?

Nee, is het antwoord van Roul Velleman, woordvoerder van het RIVM. Sommige mensen krijgen inderdaad vier prikken. “Dat is de groep mensen die niet één of twee, maar drie prikken nodig hebben om volledig gevaccineerd te zijn”, zegt hij. De derde prik is dan geen booster, maar maakt deel uit van de basisvaccinatie.

Afweerstoornis

“Deze derde prik is bedoeld voor de immuungecompromitteerde groepen: de mensen met een ernstige afweerstoornis”, zegt Velleman. Dat kan voorkomen na een orgaantransplantatie. Ook bepaalde nierpatiënten en kankerpatiënten kunnen een verzwakt immuunsysteem hebben, net als dialysepatiënten en patiënten die afweeronderdrukkende medicijnen slikken.

Deze groep van 200.000 tot 400.000 Nederlanders kreeg in oktober een oproep voor een extra prik. Nu ontvangen zij er dus weer een, ditmaal voor de booster. Niet bij iedereen valt de uitnodiging om een afspraak te maken al op de mat, dat gebeurt nu alleen voor de oudste groepen, zoals de 90-jarige lezer. “Maar die vaccinatie is pas zes maanden na de laatste dosis te halen. De lezer moet dus een afspraak maken bij de GGD. Daar zal een aantal checkvragen worden gesteld en zal ze te horen krijgen dat ze ergens in april of mei haar booster mag halen.”

Verdedigingslinies

Een booster geeft een impuls aan de eerste verdedigingslinie van het lichaam tegen het coronavirus. Dat zijn de antistoffen. Maar antistoffen nemen na verloop van tijd af. Dat is een normale reactie van het lichaam. Als de antistoffen afnemen, staat de tweede verdedigingslinie klaar om het gevecht met het virus aan te gaan. Dat is de zogeheten cellulaire afweer, de B- en T-cellen die in hun geheugen hebben opgeslagen hoe het coronavirus eruitziet en dat uitschakelen.

Bij ouderen werkt de afweer via de B- en T-cellen minder goed. Zij zijn vooral afhankelijk van de eerste verdedigingslinie, de antistoffen. Maar omdat deze verdwijnen, hebben zij sneller een booster nodig dan jongeren, die wel op hun tweede verdedigingsmechanisme kunnen vertrouwen.

Gevaar

Bij patiënten met een afweerstoornis maakt het lichaam onvoldoende antistoffen aan na een vaccinatie. Ook de reactie van de cellen blijft achter. Het immuunsysteem is nogal hardleers. Het moet meerdere malen worden ingepeperd dat er gevaar dreigt van het coronavirus, met een derde en vierde prik.

Het is niet zo dat iedereen met een afweerstoornis onvoldoende antistoffen aanmaakt. Er zijn onderzoeken die laten zien dat ook patiënten die bijvoorbeeld immuunonderdrukkende medicijnen slikken toch goed reageren op het vaccin. Dan is de derde prik voor de basisvaccinatie niet nodig. Het is de medisch specialist die een inschatting maakt of zijn of haar patiënt een extra prik voor de basisvaccinatie nodig heeft.

Er zijn ook patiënten die zelfs na de derde dosis onvoldoende antistoffen aanmaken. Daarom is het belangrijk dat zij na de derde, en straks na de vierde prik de risico’s op infectie zo veel mogelijk beperken.