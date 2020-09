Een oude vriend wil weer contact, hoe kan ik hem beleefd afhouden?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een oude vriend van mijn ouders verzocht mij via een brief om mijn e-mailadres. Hij woonde vroeger in hetzelfde dorp en kwam regelmatig bij ons gezin op bezoek. Later is het contact tussen hem en mijn ouders verbroken, omdat hij eisen stelde waar zij vanwege hun gezondheid slecht aan konden voldoen: mijn vader moest met hem wandelen, mijn moeder zou voor hem moeten koken en hem helpen met zijn tuin. Twintig jaar later (mijn ouders leven niet meer) wil die vriend, inmiddels in de tachtig, contact met mij via de mail. Hij wil ‘herinneringen ophalen van vroeger en foto’s sturen.’ Ik voel er niets voor, omdat ik geen goede herinneringen aan hem heb. Ik geef hem liever niet mijn mailadres. Hoe kan ik hem beleefd afhouden?

Ik wil geen contact

Beste Ik wil geen contact,

Stuur hem een kaartje terug (laat uw e-mailadres onvermeld), waarin u schrijft dat u helaas niet op zijn verzoek kunt ingaan, omdat u om u moverende redenen geen behoefte hebt om in het verleden te verwijlen.

