Een ongevaccineerde vriendin print QR-codes van een ander om cafés binnen te komen. Wat moet ik doen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een goede vriendin van mij weigert zich te laten vaccineren en heeft daarvoor een veelheid van redenen. Wel heeft zij de QR-code van een gevaccineerde vriendin geprint om toch in cafés en restaurants terecht te kunnen.

Ik heb grote moeite met dit gedrag, omdat zij in mijn beleving niet de consequenties wil aanvaarden van haar keuzes. Ze is hier niet echt op aanspreekbaar. Tegelijk vind ik het ook lastig om haar als vriendin te laten vallen. Hoe kan ik hiermee het beste omgaan?

Een vals vaccinatiebewijs

Beste Een vals vaccinatiebewijs,

Sommige mensen gaan door roeien en ruiten om vast te houden aan hun eigen overtuiging en tegelijk te doen alsof ze zich houden aan de maatregelen van de overheid. Wat uw vriendin doet, is regelrechte fraude. Als ze hierop betrapt wordt, krijgt ze een fikse boete. In Duitsland komt er zelfs gevangenisstraf te staan op vervalste QR-codes.

U kunt hier uw mening over geven tegen uw vriendin. U kunt zeggen dat u dit gedrag niet oké vindt en dat u ook niet bereid bent om haar spelletje mee te spelen en met haar naar cafés, restaurants of theaters te gaan. U hoeft haar niet als vriendin te laten vallen. U kunt met haar afspreken, zoals u dat met andere ongevaccineerden zou doen: buiten voor een wandeling of thuis op gepaste afstand met een afhaalmaaltijd.

Als u beducht bent voor besmetting, kunt u vragen of ze een zelftest wil doen van tevoren, al moet u er rekening mee houden dat ze dat niet nodig vindt, dan wel dat ze hier ook over zal liegen.