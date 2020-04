Een nieuw systeem in huis: elke positieve daad levert geld op

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

De oudste huilt hartverscheurend omdat zij na twintig minuten klarinet oefenen 25 cent heeft verdiend terwijl de jongste na vijf minuten tafeldekken 50 cent krijgt. Ze vindt het echt oneerlijk.

We hebben bedacht dat we het weer over een andere boeg moeten gooien. Het lesgeven aan de jongste blijft namelijk een worsteling. Het inzetten van de themadagen inclusief verkleden werkte prima, maar heeft nu zijn magie verloren dus de jongste werpt zich tijdens het schoolwerk elke vijf minuten dramatisch op de bank onder het uitroepen van diverse wanhoopskreten. Geliefd zijn de termen “ik kan niet meer”, “ik ben zo moe” en “ik stop ermee”. Zodra de lestijd voorbij is sprint ze volle vaart naar de tuin om de basketbal te claimen en is er van de vermeende vermoeidheid weinig meer te merken. Mijn man, schoolhoofd ad interim, wordt er gek van.

Er kan zelfs 20 cent fooi vanaf

Ik ben onderwijsadviseur dus moet met een oplossing komen. Ik weet dat beloningssystemen goed kunnen werken maar de stickerkaarten zijn hier ook al passé. Nadat we snoep afkeuren wegens echt onverantwoord komen we op geld. Elke positieve daad levert geld op. Een schooltaakje, maar ook blokfluiten of kamer opruimen. De dag begint geweldig, de meiden sjezen door het huis en zitten aangekleed en gewassen stipt om 8.00 uur aan het ontbijt.

Maar dan begint de ellende. Want elke stap die ze verzetten moet nu uitgedrukt worden in geld. Dat het nepgeld is, maakt hen niet uit, want de lunchkaart hangt al op de muur en een pannenkoek met spek of kaas kost vier euro. Mijn man beheert de bank en wordt steeds chagrijniger. Want de meiden loeren de hele tijd naar elkaars verdiensten en trekken elke beloning in twijfel.

De jongste roept vanaf de wc of ik wil komen. Het wc-papier is op en ik moet dat gaan halen. Als ik zeg dat ik dat best wil doen maar dat dat 50 cent kost, vindt ze dat echt heel erg flauw. Bij de lunch is alles weer pais en vree. Ontzettend toevallig, ze hebben exact evenveel verdiend en bestellen een uitgebreide pannenkoekenmaaltijd. Er kan zelfs 20 cent fooi vanaf voor de bediening.