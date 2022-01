Een goede vriendin vindt dat ik stink, ik word daar onzeker van

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een paar maanden geleden vertelde een goede vriendin mij dat ze mij vindt stinken. Ze had veel moeite met deze boodschap, omdat ze het pijnlijk vond. Bij mij thuis vindt ze het ook stinken vanwege de hond, twee katten en rokende huisgenoten. In aanvang kon ik haar eerlijkheid waarderen. Ik heb mijn jas gewassen, controleer mijn kleding extra goed en was mijn haar vlak voor we een afspraak hebben. Ik heb ook aan mijn huisgenoten en een goede collega gevraagd om mij te waarschuwen als ik riek, maar die zeiden dat hun nooit iets is opgevallen.

Enige tijd geleden gingen mijn vriendin en ik een weekend weg en ik moest met mijn ­eigen auto, want ze rook me ­direct, zodra ik bij haar in de auto stapte. Ik kwam net onder de douche vandaan, haren gewassen, schone kleren, maar dat mocht niet baten. In onze hotelkamer heeft ze de bedden zo ver mogelijk uit elkaar gezet en direct het raam geopend om te luchten. Mijn meegenomen kussen stonk haar ook te veel en moest ik in de auto terugleggen.

Ik heb gezegd dat ik hier onzeker van word, maar ze vindt dat ze eerlijk tegen mij moet kunnen zijn. Als ik zeg dat anderen mij niet vinden stinken (heb veel navraag gedaan), is haar antwoord dat anderen dit niet durven te zeggen. Hoe nu verder? Is het alleen mijn gekwetste ego waar ik last van heb?

Pijnlijke eerlijkheid

Beste Pijnlijke eerlijkheid,

Uw vriendin heeft u op zeker moment gewaarschuwd dat u een onaangename geur verspreidde. Op zichzelf valt zo’n mededeling wel te waarderen, omdat u zich bewust werd van iets wat u niet wist. U hebt haar bedankt voor de info en u hebt maatregelen genomen.

Daarnaast woont u met huisdieren en rokende huisgenoten, zodat uw huis altijd een bepaalde geur heeft. Sommige mensen vinden dat storend, terwijl anderen er geen last van hebben. Dit laatste is een belangrijk punt, omdat u hebt rondgevraagd in uw omgeving of anderen ook vinden dat u stinkt. ­Niemand heeft de waarneming van uw vriendin bevestigd. Dit betekent dat er niet zo veel mis is met uw lichaamsgeur, maar dat uw vriendin extreem gevoelig is.

U hebt diverse voorzorgsmaatregelen genomen, maar uw vriendin klaagt nog steeds. De manier waarop zij u tijdens het gezamenlijke weekendje het vuur aan de schenen legde, is ­beneden peil. Natuurlijk wordt u daar bang en onzeker van. Op zo’n manier brengt ze de vriendschap om zeep.

Zeg tegen uw vriendin dat u er geen behoefte aan hebt om steeds door haar geconfronteerd te worden met uw lichaamsstank, nadat u zich uitgesloofd hebt om haar tegemoet te ­komen door gedoucht, haren ­gewassen, met pas gewassen kleding op een afspraak met haar te verschijnen. Zeg dat het onmogelijk is om uw lichaam eerst te steriliseren, voordat u haar ziet.

Het is lastig om een vriendschap vol te houden als u voortdurend bang bent dat u haar afstoot ­louter door uw aanwezigheid. De vriendschap valt alleen te redden, wanneer uw vriendin u accepteert inclusief (sporen van) haar onwelgevallige geuren en afziet van verdere destructieve eerlijkheid.