Een goede vriendin appt of belt mij nooit uit zichzelf. Is het normaal dat ik die vriendschap wel onderhoud?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb al meer dan twintig jaar een vriendin. Zij is niet erg goed in het onderhouden van contacten en dat geeft ze ruiterlijk toe. De laatste jaren is haar aandacht voor mij gereduceerd tot bijna nul. Ze vergeet mijn verjaardag en andere, voor mij belangrijke momenten. Belt en appt eigenlijk nooit uit zichzelf. Andersom besteed ik wél aandacht aan haar: ik wens haar en haar familieleden een fijne verjaardag, ik onthoud wanneer ze op vakantie gaat en wanneer ze terugkomt en ik informeer regelmatig naar belangrijke gebeurtenissen.

Ze reageert wel altijd op mijn app-berichtjes. Ik heb nu ruim drie maanden niks van mij laten horen en dan blijft het dus stil. Maar toch, áls we bij elkaar zijn is het altijd gezellig en voel ik een verbintenis doordat we elkaar al zo lang kennen. Ik kan oprecht zeggen dat ik veel om haar geef. De vriendschap laten doodbloeden is geen optie na zoveel jaren. Waar doe ik goed aan?

Laksheid regeert

Beste Laksheid regeert,

Accepteer de rolverdeling. Sommige mensen zijn nu eenmaal sloom en passief in het onderhouden van sociale contacten zonder dat dat betekent dat ze geen prijs (meer) stellen op de vriendschap. U schrijft dat áls u elkaar ziet, het gezellig is en de vriendschap nog steeds levend is. Neem daar genoegen mee en neem op de koop toe dat het initiatief altijd van u uit zal moeten gaan.

Dat is weliswaar een scheve balans, anderzijds geeft dit u wel alle macht binnen de relatie. Het is geheel aan u om te bepalen hoe vaak u contact met elkaar hebt. Allerlei dingen, waar u zich misschien verplicht toe voelt omdat die normaal zijn binnen vriendschappen (zoals denken aan verjaardagen, attent zijn bij belangrijke gebeurtenissen, informeren hoe de vakantie was) kunt u laten zitten, als u er geen puf voor hebt.

Of u kunt er wel iets aan doen natuurlijk, maar u hoeft die interesse niet meer te demonstreren, als het u even niet uitkomt. De macht ligt bij u in deze vriendschap en dat heeft ook zeker voordelen.