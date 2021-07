Door discussies over vaccinatie dreigt onze vriendschap na veertig jaar te stranden

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Een heel goede vriendin van mij wil zich niet laten vaccineren. Ik heb dat inmiddels wel gedaan. We hebben afgesproken dat dit verschil bestaansrecht heeft en laten dit onderwerp dan ook rusten. Het probleem is dat alles wat we verder nog bespreken via omtrekkende bewegingen toch weer uitkomt op de verloederde farmacie, de kranten die niet deugen, het omgekochte journaal, het giftige onderwijs, de criminele banken enzovoort. De integriteit van om het even wie of wat wordt in twijfel getrokken. Ik weiger die heilloze discussies en sta bij haar nu te boek als ‘niet kritisch’, iets wat ik volgens haar vroeger toch wel was. Langzamerhand loop ik op eieren en na een bezoek ben ik uitgewrongen. Een vriendschap van bijna vier decennia dreigt te stranden. Wat kan ik nog?

Verzuurde vriendschap

Beste Verzuurde vriendschap,

Dit is een schoolvoorbeeld van ‘uit elkaar groeien’. Voor een vriendschap is een minimaal gemeenschappelijke sfeer van denken en opvattingen nodig. Als de manieren om tegen de wereld aan te kijken al te zeer uit elkaar gaan lopen, verdwijnt de basis voor een vriendschap. Perfecte parallellie hoeft niet, maar zoals u het beschrijft kunt u met uw vriendin nauwelijks nog ergens over praten zonder dat dit tot meningsverschillen (botsingen, conflicten) van ideologische aard leidt.

U strompelt door een mijnenveld en moet er voortdurend op verdacht zijn dat er niet ergens iets explodeert. Daar is natuurlijk geen lol aan, dat is alleen maar vermoeiend. Er zit niets anders op dan afstand nemen van deze vriendin. Waarschijnlijk krijgt zij van haar kant ook steeds meer moeite met u. U kunt haar niet meer volgen, maar zij zal u ook niet meer begrijpen. Het is heel spijtig, maar ook op gevorderde leeftijd kunnen mensen radicale veranderingen doormaken, waardoor ze hun naasten van zich vervreemden. U zult zich erbij moeten neerleggen dat, behalve misschien op het meest oppervlakkige koetjes en kalfjes-niveau, deze vriendschap voorbij is.