Docente: ‘Wie een ander helpt, krijgt een extra punt op de toets’

Shanna Uitterdijk (37) is docente Engels op het Agnieten College in Zwartsluis: “Voor Zwolle zijn meerdere goededoelengroepen op Facebook. Vanwege de coronacrisis wilde ik wel wat doen voor iemand in deze regio, dus dat ik heb daar gemeld. Eén vrouw reageerde. Voor haar doe ik vandaag boodschappen bij de Jumbo. En mijn oproep heeft anderen aangezet, lijkt het, want inmiddels zijn er wel 1500 mensen die zich op die facebookpagina’s hebben aangemeld om iets voor een ander te doen.

“Nog weinig mensen melden zich met hulpvragen. Dat komt ook omdat het nog maar net begonnen is met de sociale isolatie. En er zijn nog niet heel veel mensen ziek in deze omgeving, heb ik de indruk. Bovendien zijn ouderen de kwetsbare groep en die zitten niet allemaal op Facebook. Daarom heb ik, in navolging van ­anderen, een flyer gemaakt en die rondgebracht in de wijk. Daarop staat mijn telefoonnummer, zodat mensen ­kunnen bellen als ze hulp nodig ­hebben.

“Toen ik dat deed, dacht ik opeens: mijn leerlingen kunnen ook best meehelpen. Dus ik heb hen via de website van de school een lesopdracht gegeven: ga eens iemand helpen, je oma of je buurman. Iemand die vanwege ­corona de deur niet meer uit mag. En maak daar in het Engels een verslag van.”

Docent Engels Shanna Uitterdijk de oprichter van Corona Hulp Zwolle (en ze staat bij andere hulporganisaties aangemeld). Ze doet vandaag boodschappen voor een mevrouw die niet naar buiten kan. Beeld Shody Careman

Geen fysiek contact

“Ik meld natuurlijk wel bij die ­opdracht: zorg dat je ouders weten waar je bent. En als je een boodschapje gedaan hebt, niet naar binnen, geen ­fysiek contact, alleen maar de tas ­afgeven.

“Maandag heb ik over de extra ­opdracht nog een vlog gemaakt, met wat meer uitleg. Het is bedoeld voor de onderbouw van het vmbo, dat zijn leerlingen tussen de twaalf en veertien jaar oud. Als ze zelf verkouden zijn, dan gaat het niet. Dan moeten ze maar een verslag maken van wat ze zouden willen doen. Ze krijgen een bonuspunt op hun volgende toets voor een mooi verslag.”

“Op die eerste opdracht via de website van de school heb ik nog geen reactie gehad. Nee, ze zijn nog heel stil. Maar dat komt goed, ik heb hele fijne leerlingen en die gaan hier werk van ­maken, dat weet ik zeker.”

