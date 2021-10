‘Die stoere jongens zijn allemaal nep, zo wil ik niet zijn’

Drie weerbaarheidstrainingen heeft hij uiteindelijk gehad. Het duurde even voordat ik hem de eerste keer aanmeldde, omdat ik me er niet bij wilde neerleggen dat ik mijn eigen kind niet weerbaar genoeg had ‘gemaakt’. Hij kon mij haarfijn de theorie van assertiviteit uitleggen, maar in de praktijk voor zichzelf opkomen lukte hem niet. Schakel de juf in, zei ik. Loop weg. Alles wat hij deed maakte het erger. Gesprekken met school volgden. Dagen dat hij me smeekte om niet naar school te hoeven gaan. Wees nooit de eerste die slaat, maar als iemand jou slaat, sla je keihard terug, zei ik uiteindelijk, mijn eigen kind bijna smekend om een ander kind te meppen.

Er waren weken dat hij opeens vrienden werd met zijn pesters en ik verbijsterd was over hoe snel hij het hen vergaf. Zoals die keer dat hij een briefje met beterschapswensen had gestopt in de rugzak van hetzelfde kind dat hem kort ervoor een blauw oog had geslagen, ik hem perplex vroeg waarom en hij zijn schouders ophalend vertelde: ik hoef niet gemeen terug te doen.

Hij groeit te soft op, zeiden anderen

Ik voed een watje op zei ik tegen mezelf, mij schamend dat ik dit dacht. Hij groeit te soft op, zeiden anderen. Ik weet het aan het feit dat zijn vader niet in de buurt woonde, hij geen mannelijk rolmodel in zijn leven had, dat ik nooit met hem had gestoeid toen hij klein was, dat ik hem te beschut had opgevoed. Ik probeerde te verklaren waarom hij anders was.

Hij gaat buitengesloten worden, dacht ik op nachten dat ik ervan wakker van lag, hij gaat straks naar de middelbare school en zal geen vrienden kunnen maken, want hij is niet hard genoeg. Mannen schelden als ze onder elkaar zijn. Mannen stoeien. Gooien met dingen. Dingen die ik eigenlijk verafschuwde, maar waarvan ik was gaan geloven dat mijn zoon ze nodig had om te overleven.

Een persoonlijk geformuleerde opdracht

Na zijn laatste weerbaarheidstraining nam hij een houten plankje met een persoonlijk geformuleerde opdracht mee naar huis dat hij op zijn boekenkast zette. We praatten over deze boodschap aan zichzelf. “Dat ik geen machogedrag hoef te pikken. Het is sowieso allemaal nep”, zei hij over de stoere jongens in zijn klas, “ze doen allemaal alsof. Als ze op de grond vallen met tikkertje hebben ze pijn, ik zie het aan hun ogen, maar ze doen alsof ze niks voelen. Het is nep. Zo wil ik niet zijn.”

Het was op dat moment, negen jaar en drie maanden nadat ik moeder was geworden, dat ik me realiseerde dat mijn kind eigenlijk een heel goed beeld had van wie hij was en wilde zijn. Dat hij altijd al zijn grenzen had aangegeven, dat ik het was die er steeds overheen was gegaan, omdat ik van hem iets probeerde te maken waarvan ik dacht dat hij het nodig had op deze wereld waarin de meeste standbeelden nog steeds behoren aan mannen die oorlogen hebben gevoerd.

Hij is nu aan de brugklas begonnen en aan het begin van de zomer verzamelde hij de spullen die hij is ontgroeid in een doos, om ruimte te maken voor zijn nieuwe schoolspullen. En tussen al het speelgoed en oude boeken zat een plankje met een kinderlijk handschrift met daarop een persoonlijke opdracht: “Dat ik keuzes maak en strenger word.”



Emine Uğur is sociaal dienst­verlener en een bekend twitteraarster (@overlistener). Om de week schrijft ze een column voor Trouw.