Die beroerte kwam door de ‘slimme’ meter, denken Steve en Raji

Schrijver Arnon Grunberg vaart over de rivier de Hudson richting het noorden en spreekt mensen die zichzelf zien als andersdenkenden, liefhebbers van de waarheid, beschermers van de vrijheid.

Raji (spreek uit: Rashi) belt me om te weten wat ik wil eten. Ik zal die avond te gast zijn in een radioshow van haar partner, Steve, die al dertig jaar in Woodstock woont en op de onafhankelijke radiozender Woodstock 104.1 FM een wekelijks programma verzorgt, The Truth Squad, het waarheidsteam.

Woodstock bevindt zich in de heuvels, aan de andere kant van de Hudson.

Volgens Raji zijn er sinds de pandemie veel mensen uit New York City komen wonen, zij houdt niet van die stadsbewoners.

De radiostudio in een houten huis heeft iets van een sauna.

Raji, niet haar geboortenaam, is 64, ze heeft lieve ogen.

Ze groeide op in Oklahoma, haar vader was verzekeringsagent, haar moeder kwam uit Frankrijk en is als baby te vondeling gelegd. Op een gegeven moment wilde de vader van Raji zijn echtgenote gek laten verklaren. ‘Dat kon in die tijd makkelijk,’ zegt Raji. Maar haar moeder is ontsnapt, en is toen kunstenares geworden.

Steve wordt in mei 70, hij heeft een lange grijze baard, hij repareert huizen.

In 2013 kreeg Raji onverwacht een beroerte. Zij en Steve zijn ervan overtuigd dat die beroerte te wijten was aan de slimme meter (smart meter) van het energiebedrijf.

‘Mijn hoofd lag vlakbij de meter,’ zegt Raji.

Het stel heeft de meter verwijderd, waardoor ze jarenlang zonder elektriciteit hebben geleefd. Nu wonen ze elders in Woodstock en hebben een analoge meter. Steve is verwikkeld in een rechtszaak tegen het energiebedrijf. Hij doet het zonder advocaten.

We praten tijdens de show over 5G, John F. Kennedy, 9/11, en elektromagnetische straling. Ik ben beleefd, het waarheidsteam is dat ook.

Na het eten rijden we naar de woning van Steve en Raji, haar vegetarische lasagna blijkt heerlijk.

Onder de tapijten ligt overal aluminium tegen wifi-stralen. Mijn telefoon moet uit.

Na het eten pakt Steve een zogenoemde acoustimeter, waarmee elektromagnetische straling kan worden gemeten. Hij loopt door zijn huis, haalt er nog een andere meter bij.

Daarna komt een stapel papier op tafel: de rechtszaak.

‘Hij denkt dat hij gaat winnen,’ zegt Raji.

Aan haar stem hoor ik dat zij twijfelt.

Later zal Raji mij ongerust mailen, of ik hen belachelijk ga maken.

Ik antwoord: ‘Jullie zijn vrienden.’

Dan zie ik Steve weer door zijn huis lopen met de acoustimeter op zoek naar straling.

Wat zou ik na vijftig jaar van de wereld hebben begrepen als ik dat niet begrijp?

(Wordt vervolgd)

Arnon Grunberg doet gedurende zeven dagen verslag van zijn reis over de Hudson