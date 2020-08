Deze fan van de Oranje Leeuwinnen spaart nog ever verder voor ‘Tokio 2021’

Met de vastberadenheid van een ware olympische sporter spreekt Peter Houwer over de Spelen van Tokio, waar deze zomer een dikke vette streep door gingen. Een enorme klap, vindt hij nog steeds. “Ik ben al bij een paar EK’s en WK’s geweest, maar dit is groter. De Olympische Spelen zijn het absolute hoogtepunt. Volgend jaar ben ik erbij, wat er ook gebeurt.”

Het zijn teksten die je verwacht van atleten, als Epke Zonderland of Daphne Schippers. Van Houwer (58) kun je veel zeggen, een atleet is hij niet. Topsport bedrijft hij wél. Zo kun je zijn fanatisme als supporter van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam inmiddels wel noemen.

Al zeker twaalf jaar aanschouwt Houwer de prestaties van de Oranje Leeuwinnen vanaf de zijlijn. Van Zagreb tot Ljubljana en van Montreal tot Parijs: overal was hij erbij. Van onbeduidende oefenpotjes tot en met de WK-finale. “Ik hoef geen nieuwe auto of tv, dat interesseert me niets. Alles gaat naar het voetbal”, zegt de alleenstaande Houwer vanaf de bank in zijn knusse huiskamer.

Liefde op het eerste gezicht

Het begon allemaal met Loes Geurts, de 35-jarige reservekeepster, die net als Houwer uit het Friese stadje Bolsward afkomstig is. “We zaten bij dezelfde voetbalvereniging. ‘Zo, dat is nogal wat’, dacht ik. Iemand van hier bij Oranje. Dus ik ging maar eens kijken. Ik weet het nog goed, tegen Spanje in het stadion van Volendam.” Liefde op het eerste gezicht, vooral vanwege de ‘fijne sfeer.’

Houwer miste nadien geen wedstrijd. Hij kent de speelsters inmiddels persoonlijk. De vrouwen omarmen Houwer, en vice versa. De Spelen dit jaar moesten de apotheose worden van een jarenlange supporterscarrière.

Maar dat zou niet vanzelf gaan. In tegenstelling tot andere toernooien, laat zijn portemonnee een reis naar het dure Japan niet toe. Houwer besloot een inzamelactie te starten, en schreef een brief naar de selectie, vlak nadat ze zich hadden gekwalificeerd voor ‘Tokio’. De strekking van die brief: jullie droom komt nu uit. Help mij ervoor te zorgen dat die van mij ook uitkomt. “Ik vroeg om attributen, shirtjes, sokken, scheenbeschermers”, vertelt Houwer. “Maakt niet uit wat, die kan ik dan verkopen.”

Iets langer sparen

En zo geschiedde. Hij verkocht al de schoenen van spits Vivianne Miedema en het shirtje van middenvelder Jackie Groenen. De helft van het geld gaat naar een goed doel. Hij zat al op zo’n 8500 euro toen het virus uitbrak, ongeveer de helft van wat hij nodig heeft. “Vreselijk dat het deze zomer niet doorging, maar zo kan ik wel wat langer sparen.”

Houwer vertelt honderduit over de avonturen met, zoals hij zegt, ‘de meiden.’ Hoogtepunten genoeg, zoals die keer in Servië, toen de Leeuwinnen zich kwalificeerden voor het EK 2013 in Zweden. Met welgeteld één Oranjefan op de tribune. Houwer: “Iedereen dacht dat we ons voor die wedstrijd al hadden geplaatst, dus niemand kocht een kaartje. Zat ik daar alleen. Ik zei vooraf nog tegen aanvoerder Daphne Koster dat ze wel even de meegereisde supporters moesten bedanken. ‘Bedankt hè, Peter’, riep ze toen na de wedstrijd vanaf het veld. Zoiets blijft je altijd bij.”

Vrouwenvoetbal is sportiever

Houwer is een liefhebber pur sang, maar dikke kans dat hij de kraker tussen FC Barcelona en FC Bayern München vanavond aan zich voorbij laat gaan. Mannenvoetbal is niet echt zijn ding. “Vroeger keek ik nog wel hoor, in ’88 was ik er gewoon bij in Duitsland. Maar tegenwoordig is het allemaal zo ontoegankelijk, zo commercieel. En vrouwenvoetbal is veel sportiever. Ze zeuren niet steeds bij de scheids, en maken niet zoveel theater na een overtreding. Het gaat bij de vrouwen echt om de techniek.”

Het kan verkeren. Zo ontspannen Houwer deze donderdagochtend vertelt over zijn droom, zo zwaar valt de zomer hem. “Ik kwam er sinds corona wel achter dat mijn sociale leven zich voornamelijk langs de sportvelden afspeelt. Ik zat maandenlang alleen binnen, dat greep me behoorlijk aan. En nog steeds.” Hoe zwaar het nu ook is, één ding staat als een paal boven water: volgend jaar is Houwer in Tokio. “Al moet ik mijn huis ervoor verkopen.”

