De vrouw die altijd naast ons zit in de concertzaal draagt zo veel parfum dat ik moet hoesten

Beste Beatrijs,

Mijn vrouw en ik hebben al jaren een abonnement op een concertserie. Helaas zitten we dit seizoen op vaste plaatsen naast een echtpaar van wie de vrouw rijkelijk besproeid is met parfum. Zij verspreidt zo’n sterke geur dat het ons soms de adem beneemt en we hoestneigingen krijgen. We zijn al een keer ergens anders gaan zitten, maar we hebben mooie plaatsen. Kunnen we deze vrouw op haar parfumgebruik aanspreken?

Stankoverlast

Beste Stankoverlast,

Ja, dat kan zeker. U kunt na afloop van het volgende concert de vrouw aanschieten en uw punt aan de orde stellen.

U zegt dan: ‘Sorry, mag ik u iets vragen? Ik heb een beetje vreemd verzoek, maar is het mogelijk voor u om bij het volgende concert geen parfum op te doen? Mijn probleem is dat bepaalde soorten parfums enorm op mijn luchtwegen slaan. Ik krijg last van een verstopte neus en kriebelhoest.’ Laat een paar kuchjes horen om uw verzoek kracht bij te zetten. Hoesten in de concertzaal is een irritant verschijnsel, waar zowel musici als het publiek zelf regelmatig over klagen. Alles wat gehoest kan tegengaan is meegenomen. Waarschijnlijk zal de vrouw beloven dat ze haar parfum weg zal laten, waarop u uw erkentelijkheid uitspreekt.

