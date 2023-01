De vrienden van mijn vriend negeren me, zal ik bij de volgende afspraak maar wegblijven met een smoesje?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn vriend en ik zijn sinds drie jaar samen. Hij is goed bevriend met een stel dat hij al lang kent. Jammer genoeg vind ik hen geen fijne mensen. Als we met z’n vieren afspreken (dit is een paar keer gebeurd), spreken ze eigenlijk alleen met hem. Als ik een vraag stel, antwoorden ze beleefd, maar vragen mij niets terug. Als ik uit mezelf iets vertel aan de een, wordt er een paar keer geknikt, maar diegene sluit zich vervolgens aan bij het gesprek dat de andere twee voeren. Als we bij hen thuis afspreken, vragen ze aan mijn vriend wat hij wil drinken en krijg ik hetzelfde zonder te vragen wat ik wil. Ik vind dat onbeschoft.

Na de laatste keer heb ik mijn vriend gezegd dat hij voortaan maar zonder mij met dit stel moet afspreken, omdat wij elkaar niet liggen. Mijn vriend zei dat hem dat niet opgevallen is en dacht dat ik overdreef. Onlangs belde dit stel om weer samen af te spreken. Mijn vriend vraagt wat hij moet zeggen. Kan ik beter eerlijk zijn tegen deze mensen of verzin ik telkens een smoes waarom ik er niet kan bij zijn?

Moeizame vriendenrelatie

Beste Moeizame vriendenrelatie,

Het is ingewikkeld om nooit meer te willen afspreken met een stel dat goed bevriend is met uw geliefde. Telkens smoesjes verzinnen is moeizaam en volstaat op den duur niet. Eerlijkheid in dit stadium kan voorbarig zijn, want misschien bedoelen ze het niet kwaad en komt de onbeleefdheid voort uit onhandigheid. Geef het nog niet op en verander datgene, waar u invloed op hebt. Kom om te beginnen wat meer op voor uzelf. Vraag bijvoorbeeld aan de gastvrouw of -heer of ze ook een glaasje van dit of dat hebben, als ze zonder het te checken hetzelfde voor u inschenken als voor uw vriend. Dat is een heel normale vraag. Het kan voor u in dit stadium geen kwaad om wat meer te luisteren dan te praten. Complimentjes geven, bijvoorbeeld voor iets in het interieur, voor het eten of de hapjes die ze serveren werkt ook altijd om aardig gevonden te worden. U hebt uw vriend verteld dat u zich verwaarloosd voelt tijdens gesprekken met zijn vrienden. Vraag hem of hij de volgende keer wat meer moeite voor u wil doen door u actief te betrekken bij het lopende gesprek. Als hij merkt dat zijn vrienden niet naar u luisteren of überhaupt niet in u geïnteresseerd zijn, kan hij proberen om u toch zo veel mogelijk te laten meedoen. Dat kan door het woord rechtstreeks tot u te wenden of u ergens naar te vragen.

Wanneer ondanks deze inspanningen de desinteresse in uw persoon overeind blijft, kunt u het opgeven. Dan zegt u tegen uw vriend dat hij voortaan beter alleen kan afspreken met zijn vrienden, omdat ze toch niet in u zijn geïnteresseerd. Maar geef het eerst nog een laatste kans.