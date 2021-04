De volwassen zoon van mijn man gedraagt zich nogal vrijpostig, hoe zeg ik er wat van?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn partner en ik wonen al een paar jaar samen. We zijn beiden eerder gescheiden. We hebben een samengesteld gezin, geen van de kinderen is nog thuiswonend. De dertigjarige zoon van mijn partner heeft de laatste tijd de gewoonte ontwikkeld om elke middag een fietstochtje te maken, mede door de maatregelen vanwege de pandemie. Tijdens zijn fietsroute pauzeert hij bij ons huis om een kopje koffie te drinken. Altijd welkom, thee, koffie, ik ben gepensioneerd en toch thuis, geen probleem. Wel een probleem vind ik het feit dat hij bij binnenkomst zonder te vragen de (volautomatische) koffiemachine aanzet, een kopje uit de kast pakt en koffie tapt.

In mijn beleving zou het normaal zijn dat zoonlief toestemming hiervoor vraagt, waarop het antwoord altijd ‘ja’ zou zijn. Hoe zou ik hem dat aan zijn verstand kunnen brengen? Zijn vader vergoelijkt het gedrag van zijn zoon en vindt het ‘een teken dat hij zich thuis voelt’. Maar mij stoort het, terwijl hij verder een hele brave gast is en ik van hem houd als van mijn eigen kind.

Vrijpostig kopje koffie

Beste Vrijpostig kopje koffie,

Probeer uw ergernis de kop in te drukken. De zoon van uw man komt dagelijks langs tijdens zijn fietstochtje om even pauze te nemen en een kop koffie te drinken. U weet precies wat er te gebeuren staat: hij zet de koffiemachine aan. Hij vindt het niet nodig om te vragen ‘of het mag’, hij gaat er van uit dat het is toegestaan. Dat klopt ook, u hebt geen bezwaar tegen zijn koffie-routine. Hij is een zoon van uw partner, dus hij is bijna familie.

Volwassen kinderen doen in het huis van hun ouders wel vaker alsof ze (nog) thuis zijn. Dat drukt inderdaad een gevoel van vertrouwdheid uit. Het is weliswaar zijn ouderlijk huis niet, maar zijn vader woont er wel. Als de zoon de vrijheid nam om de ijskast open te maken en zich te bedienen van wat hij daar aantrof of als hij op eigen initiatief een biertje zou pakken, zou u reden hebben om hem aan te spreken, maar het gaat alleen om een kopje koffie. Laat hem begaan en geef hem ook carte blanche om zijn hand aan de koektrommel te slaan.