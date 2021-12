De visite sloopt onze volautomatische wc-bril, nu wil ik een briefje ophangen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij hebben een moderne wc met een bril en deksel die vanzelf sluiten. Een zogenaamde soft close wc-bril. Door een ingebouwd systeem valt de wc-bril na het doorspoelen langzaam naar beneden en hoor je geen harde knal. Ideaal! Veel bezoekers zijn hier niet mee bekend en duwen de bril/deksel zelf naar beneden (met kracht), waardoor het mechanisme kapot gaat. We hebben inmiddels de bril met deksel al een keer vervangen. Ik heb daarna een briefje opgehangen boven de wc met de opmerking dat het een ‘zelfsluitende wc-bril/deksel’ is en ‘a.u.b. niet duwen’.

Mijn man zegt dat ik dat niet kan maken en heeft het briefje verwijderd. Hij meent dat onze bezoekers zich daardoor dom voelen. Maar ik heb geen zin om mensen voortdurend te waarschuwen dat ze ervan af moeten blijven en ik heb ook geen zin in schade, als iemand het mechanisme weer kapot maakt. Heeft mijn man gelijk dat je geen briefjes moet ophangen?

Schriftelijke aanwijzingen

Beste Schriftelijke aanwijzingen,

Uw man heeft ongelijk. Hang vooral een briefje met gebruiksaanwijzing op! Natuurlijk kunt u dat doen. Dat vinden bezoekers helemaal niet erg. En als ze het wel vervelend vinden, hebben ze pech. Het is vervelender voor u om voortdurend uw wc-bril te moeten vervangen, omdat bezoekers het ding forceren. Formuleer uw boodschap kort en beleefd. Wat u schreef leek me prima. Ik zou er alleen een hele zin van maken, dat klinkt net iets minder blafferig. Dus: ‘Deze wc-bril plus deksel sluit zichzelf automatisch. Duw de combinatie alsjeblieft niet eigenhandig naar beneden, want dan gaat het mechanisme kapot.’