De tuin winterklaar maken? Doe het niet!

Wat heb ik me verheugd op het tuinonderwerp van vandaag: ‘Je tuin winterklaar maken’. Want: doe het niet! Echt niet! Ga geen dode takken versnipperen, snoeiafval wegbrengen, dorre stengels en bladeren tussen je planten weghalen, wieden of bladeren wegharken. Ja, dat laatste mag wel, als je ze daarna in de borders harkt. Want je laat je planten toch niet in hun blootje de winter in gaan? Afgevallen bladeren en afgestorven plantendelen vormen juist een beschermende winterjas voor de plantenwortels, zeker als het vriest. Bovendien is die bladerlaag in het voorjaar vanzelf veranderd in gratis, supervruchtbare compost. Het gazon is een uitzondering: een paar blaadjes is geen probleem, maar een laag bladeren houdt daglicht tegen waardoor het gras kan doodgaan. Dus hup, de borders in met dat blad.

Herfstbladeren: hark ze de borders in. Beeld Loethe Olthuis

En ja: als je alles laat liggen, krijg je heel veel beestjes. Dat is precies het idee! In die laag van bladeren en afgestorven planten overwinteren allerlei leuke en nuttige beesten als lieveheersbeestjes en spinnen, padden, vlinderpoppen en rupsen. En als het vriest, fungeren die beestjes bovendien als extra voedselvoorraad voor vogels zoals merels (ja, best zielig). Egels en bruine kikkers overwinteren weer graag in ‘rommelhoekjes’ als stapels snoeiafval. Knip ook geen dode bloemen en (holle) stengels van bijvoorbeeld hemelsleutel, valeriaan, koningskaars, fluitenkruid, kaardenbol of riet af. Dat zijn kant-en-klare bijenhotels annex wintervilla’s voor insecten. In zaaddozen van bijvoorbeeld zonnehoed zit bovendien een nood-wintervoorraad voor vogels als puttertjes en vinken.

Weetje Tip van Modeste Herwig, tuinontwerper, tuinfotograaf en groenauteur: maak je eigen vruchtbare bladaarde, ook als je een kleine tuin hebt. Laat de bladeren op je grasveld liggen tot de laatste maaibeurt. Maai ze mee en hark ze samen, doe ze in een vuilniszak, prik er een paar gaatjes in en laat buiten staan tot de inhoud naar ­bosgrond geurt.

Hoef je dan helemaal niks te doen voor de winter? Helaas: dat ook weer niet. Haal vorstgevoe­lige planten binnen als de nachttemperatuur rond het vriespunt komt en zet ze bijvoorbeeld in een onverwarmde kamer of vorstvrije schuur, bij het raam. De meeste terrasplanten kunnen overigens best een paar graden vorst hebben. Heb je geen goede overwinter-ruimte? Zet ze dicht tegen een beschutte buitenmuur en/of dek ze af met bijvoorbeeld een laag stro of bubbeltjesfolie. Zorg dat er wel lucht bij kan komen, anders kun je schimmel krijgen. Voel regelmatig of ze niet té droog worden.

Ten slotte: sluit de buitenkraan af en laat waterleidingen en slangen leeglopen. Haal rotte waterplanten uit de vijver en zet er, niet te diep, een pompje in zodat het water bij vorst open blijft, maar je overwinterende kikkers en vissen niet verstoort. Ga dan zitten met een kop thee en geniet van je niet-winterklare tuin. Want een luie tuinier is een duurzame (winter)tuinier.