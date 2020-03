De studenten van Vindicat zijn niet van plan het coronavirus op te halen in Italië

Het Groninger studentencorps Vindicat organiseert een skireis voor negenhonderd leden naar Noord-Italië. Die skigebieden worden druk bezocht door Italianen uit Lombardije - waar het coronavirus hard toeslaat. Hoe verdedigt de rector van Vindicat de reis?

Hij heeft een prachtige, kleurrijke volzin. “We willen geen enkel risico nemen. Het is níet de bedoeling het coronavirus daar op te halen en vervolgens te verspreiden in Nederland.”

Wat is hier mis mee?

Allereerst is er de klassieker: wie beeldvorming ontkent, roept die beeldvorming op. De beeldvorming: de studenten verspreiden straks in Nederland het coronavirus. Je ontkent die beeldvorming met klem – ‘het is níet de bedoeling’. En daardoor versterk je die beeldvorming. Opeens zie je het voor je – negenhonderd studenten gaan skiën, een paar pikken corona op, in de bus terug steken ze nog wat anderen aan. En daarna verspreiden ze zich over de Groninger collegezalen en Nederland.

Dan, het gaat over het coronavirus ‘ophalen’. Normaal taalgebruik is dat het virus je ‘besmet’. Het virus vindt jou – jij bent passief, wil besmetting voorkomen. Wie een virus gaat ophalen, is actief – vertrekt om blijkbaar met dat virus terug te komen. Maar we kunnen gerust zijn: dat is écht níet de bedoeling.

Ten slotte ‘we willen geen enkel risico nemen’. De eenvoudige gevolgtrekking: dan moet je daar niet gaan skiën. Wie daar skiet, neemt een risico. Weer geldt: je ontkent een beeld zo sterk – dat je het oproept.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist