De rolschaatsen die ik cadeau kreeg moest ik weggooien van mijn vader, later snapte ik pas waarom

Ik had ooit een buurmeisje dat nieuwe rolschaatsen kreeg voor haar verjaardag. Op de dag van haar verjaardagsfeestje werd ik door haar moeder naar binnen geroepen. Ik mocht de oude rolschaatsen van buurmeisje krijgen. Vermoedelijk vond ze het zielig dat haar dochter altijd aan het rolschaatsen was en ik ernaast moest lopen. Ik moest daar te midden van allemaal grootouders, ooms en tantes de rolschaatsen, die te groot bleken, passen en buurvrouw maakte heel enthousiast foto’s­­ van het moment.

De blijdschap bleef uit

Ik voelde me heel ongemakkelijk en verlegen. Tegelijkertijd voelde ik me daar schuldig over, want deze­­ mevrouw had mij iets gegeven wat ik stiekem al heel lang wilde, maar de blijdschap die ik erbij hoorde te voelen bleef uit.

Ik heb de rolschaatsen een paar keer buiten voor onze flat gedragen, terwijl buurvrouw regelmatig vanaf de galerij riep dat ik er voorzichtig mee moest zijn ‘want het waren best dure dingen hoor’. Totdat ik ze van mijn vader weg moest gooien. Ik begreep niet waarom.

Jaren later vertelde hij dat hij de buurvrouw op de galerij tegen andere moeders had horen zeggen dat zij die rolschaatsen cadeau had gedaan en me nog wel moest waarschuwen, want ik was het natuurlijk niet gewend om kostbare dingen te hebben. “Dat was geen cadeau voor jou, dat was een cadeautje voor haarzelf”, zei hij.

Ze verhuisden later naar Friesland en ik heb me weleens afgevraagd of ze die foto’s ooit nog uit een album heeft gehaald en getoond aan mensen: “Kijk, dit is wat ik vroeger deed voor die gastarbeiderkindjes”. Of er dus voor mij onbekende mensen naar foto’s van mij hebben zitten kijken en of ze het ongemak, de dankbaarheid en de verwarring konden herkennen in mijn blik.

Het recht op waardigheid als ruilmiddel

De school van mijn zoontje doneerde gebruikte Chromebooks die vervangen moesten worden aan gezinnen die het zich financieel niet kunnen veroorloven, wat op zich een heel mooi initiatief is. In de nieuwsbrief plaatste de school echter een foto waarop de directeur een van de apparaten overhandigt aan een leerling die weliswaar met haar rug naar de camera staat, maar herkenbaar is voor elke ouder die weleens op het schoolplein heeft gestaan.

De bedoelingen zijn ongetwijfeld goed, maar ik blijf het treurig en frustrerend vinden dat armoede of hulpbehoevendheid vaak gepaard gaat met het ontnemen van de waardigheid en het recht op privacy, omdat mensen een feel-good-moment en organisaties een pr-kans willen verzilveren terwijl zij, als je het hen op de man af zou vragen, zelf nooit hun loonstrook of bankafschrift zouden tonen, ‘want dat is veel te privé’.

Het recht op privacy en het recht op waardigheid houden blijkbaar op als je afhankelijk wordt van anderen en ze worden een ruilmiddel ten behoeve van het zich goed en verheven kunnen voelen van de gever­­­.