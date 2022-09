De passagier naast mij in het vliegtuig was zo dik, dat ik urenlang in de verdrukking zat

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Drie weken geleden stapten wij in een vliegtuig, mijn vriend had de plaats aan het raam, ik naast hem op de middelste stoel. Aan het gangpad zat een mevrouw die niet in de stoel paste. Haar ene knie bevond zich in het gangpad, haar andere in mijn ruimte. Haar bovenarm was even dik als mijn dij, haar bovenbeen had de omvang van mijn middel. Ze was naar mijn schatting minstens 120 kilo en 1.80 m. Ik ben 52 kilo en 1.63.

Het kwam even bij me op om het cabinepersoneel te vragen haar een andere plaats te geven, maar het vliegtuig was zo overduidelijk vol dat ik het niet gedaan heb. Ik heb de luchtvaartmaatschappij na afloop een klachtenformulier gestuurd omdat ik het erg oncomfortabel vond op deze manier, maar ik heb daar tot op heden geen reactie op ontvangen. Wat mag je doen in zo’n situatie? Mag je het cabinepersoneel vragen of die dame een andere plek kan krijgen?

Bijna verpletterd

Beste Bijna verpletterd,

Als alle zitplaatsen bezet zijn, is het zinloos om te vragen om een andere plaats voor een te dikke buurvrouw. Het cabinepersoneel zou u niet kunnen helpen, al zouden ze het willen. U kunt natuurlijk doen alsof u niet weet dat het vliegtuig vol is en alsnog om een andere zitplaats vragen, desnoods voor uzelf, maar ook dat zal niets opleveren.

Te dikke passagiers die te veel ruimte in vliegtuigen innemen zijn een bekend probleem, waar vliegmaatschappijen (nog) geen antwoord op hebben. Begrijpelijk zijn ze huiverig om deze passagiers te verplichten tot de aanschaf van twee tickets voor twee plaatsen tegelijk. Dat leidt tot klachten wegens discriminatie.

Het is heel vervelend voor passagiers met minder lichaamsgewicht om naast zo iemand urenlang in de verdrukking te zitten en geen kant op te kunnen. In een uitverkocht vliegtuig is achteraf een klacht indienen bij de vliegmaatschappij het enige wat er voor u overblijft. Als u geen antwoord krijgt, herhaal uw klacht, stuur het formulier nog een keer in of pak de telefoon erbij om een persoon aan de lijn te krijgen.

Excuses zullen er niet in zitten, want dan kunt u als klager weer compensatie (geld) eisen, en daar hebben ze geen zin in. Toch moet het probleem worden aangevat. Mogelijk kan het verdelen van de kosten van een extra vliegtuigstoel tussen een passagier met een surplus aan lichaamsgewicht en de vliegmaatschappij bijdragen tot een oplossing.