De overburen parkeren hun auto steeds voor ons huis

Beste Beatrijs,

Een huis schuin tegenover ons huis is onlangs verkocht. De nieuwe eigenaren wonen er nog niet, maar komen geregeld langs en parkeren hun grote, zware auto aan onze kant van de straat, half op de stoep, half op straat, recht voor ons raam en onze voordeur. De straat is vrij breed en biedt ruim voldoende parkeergelegenheid, ook aan hun kant van de straat, en ook voor hun eigen huis. Kan ik hier wat van zeggen en hoe doe ik dat dan?

Hinderlijk parkeren

Beste Hinderlijk parkeren,

Ja, daar kunt u zeker iets van zeggen. Het beste is om de boodschap een beetje in te kleden. U ziet hen buiten, u loopt naar hen toe, u stelt zich voor, u wijst waar u woont, u zegt: ‘Ah, u bent de nieuwe overburen, leuk u te ontmoeten.’ U maakt een kort praatje en dan vraagt u of ze u een plezier willen doen en hun auto niet voor uw deur willen parkeren, maar aan hun eigen kant van de straat.

In het kader van een vriendelijke kennismaking en een uitnodiging om later eens koffie te komen drinken zullen ze wel gemotiveerd zijn om een potentieel parkeerconflict in de kiem te smoren.

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.