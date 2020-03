De ouders van mijn vriendin vinden dat ik te veel beleg op mijn brood doe

Beste Beatrijs,

Onlangs heb ik (student, 23) via mijn vriendin vernomen dat ik te veel beleg op mijn brood doe bij haar ouders thuis. Ze wonen nogal ver en een paar keer per jaar gaan we een weekendje bij hen langs. Haar moeder heeft blijkbaar tegen mijn vriendin gezegd dat ik te dikke plakken worst of te veel kaas op mijn brood doe. Het stuit mij tegen de borst dat ik dit via een omweg te horen krijg. Ik ben een andere cultuur gewend, waarin de gast zoveel mag eten als die wil. Ik heb niet het idee dat ik overdreven doe met mijn beleg, omdat mijn ouders dat ook niet willen. Ik voel me niet meer zo gewenst daar en ik weet niet goed wat te doen. Wat is hier de etiquette?

Van geen kwaad bewust

Beste Van geen kwaad ­bewust,

Het is heel vervelend voor u om via uw vriendin te vernemen dat haar ouders misnoegd waren over uw kaas- en worstconsumptie. Of bezoekers nu veel of juist weinig eten dient zonder commentaar te passeren. Daar horen gastheer en -vrouw helemaal niet op te letten. Gastvrijheid speelt zich af in een sfeer van ‘laat die jongen lekker kaas en worst eten, als hij honger heeft!’ Afgezien daarvan komt het mij voor dat uw vriendin er verkeerd aan heeft gedaan door als boodschappenmeisje op te treden en braaf de mening van haar ouders aan u over te brengen. Ze had tegen haar moeder kunnen zeggen dat deze steen des aanstoots te onbelangrijk is om over te zeuren. Vervolgens had ze het hele strijdpunt beter onbesproken kunnen laten met u, want nu bent u als terugkerende logé uw onbevangenheid kwijt.

Begrijpelijk voelt u zich gewogen en te licht bevonden en hebt u weinig zin om weer bij haar ouders te gast te zijn. Ik zou zeggen: sla de volgende keer over en laat uw vriendin alleen gaan. Het is natuurlijk geen kwestie om lang boos over te blijven, dus ga de keer daarna weer wel met haar mee en neem bij wijze van gastattentie een flink stuk oude kaas of een dikke salami mee, waarvan u zich aan tafel naar behoefte kunt bedienen.