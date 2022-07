De opwindbare klok ging mee op kampeervakantie, want we hadden geen horloge

Als Joke Markus-van Steenderen (91) met haar zusjes en ouders Geertruide en Jozef ging kamperen, namen ze op een vrachtwagen hun hele hebben en houden mee.

“Voor de oorlog kampeerden we elke zomer­vakantie zes weken op De Fransche Kamp in Bussum. Dit was vermoedelijk in 1936, ik was vijf en zit in het midden, met een donker, gebreid jurkje aan. Achter mij twee zusjes, en het middelste kind links van hen is het derde zusje. Ons broertje was nog niet geboren. Rechts zitten mijn ouders. De anderen ken ik niet, waarschijnlijk zijn het kampeerders die ook op de foto wilden.

Mijn moeder had de tent zelf genaaid op de trapmachine, ik snap niet hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Het was van het doek waar ook markiezen van werden gemaakt. In het midden was een tussenstuk: overdag zaten we in het voorste deel, we sliepen achterin op een rijtje naast elkaar. De tentstokken waren stevige palen. Als je goed kijkt, zie je aan de achterste paal een opwindbare klok hangen. Die ging altijd mee, want we hadden geen horloge.”

Wc-tentje met poepdoos

“Op de camping stonden in die tijd nog weinig tenten, ik kende geen andere kinderen die zo’n vakantie hadden als wij. Wij woonden op een bovenverdieping in Amsterdam, ik denk dat mijn moeder ’s zomers heel graag naar buiten wilde. Ze deed zo zuinig mogelijk en spaarde het hele jaar stuivers en dubbeltjes. Die gingen in een houten theekist met koperen hoekjes, ze bewaarde er ook suiker en jam in.

We namen veel huisraad mee: een driepitskookstel, potten, pannen, een Frans lattentafeltje, zes stoeltjes en een divan voor mijn zusje die reuma had en veel moest rusten. Er was een eenvoudig wc-tentje, mijn moeder had het gemaakt van tentstof, de poepdoos had mijn vader getimmerd. Een rekje met gordijntjes diende als keukentje. Alles ging achter in de laadbak van een kleine Ford die mijn ouders huurden. Wij konden er nog net bij. Een chauffeur bracht ons naar Bussum.

De camping lag in een gebied met heide en bos. We ondernamen nooit iets bijzonders, dat was ook niet nodig. We vonden het gezellig bij de tent, en speelden in het zand. Van mijn moeder mochten we onze gang gaan. Ik herinner me alleen dat we naar de boer gingen om stro te halen om onze matrassen te vullen. We mochten bij hem zonder zadel op een paard, prachtig.”

Het laatste stukje draadjesvlees

“Mijn ouders waren beiden zorgzaam, maar hun karakters verschilden. Mijn moeder was de spil in het gezin en regelde alles. Ze was baziger dan mijn vader, hij was heel zachtmoedig. Er ging rust van hem uit. Hij knuffelde. Bij mijn moeder zat ik nooit op schoot, bij hem wel, misschien omdat ik een tijd lang de jongste was.

Hij had maar één week vakantie. Elke ochtend fietste hij van Bussum naar het Muiderpoortsta­tion in Amsterdam waar hij als metselaar werkte. Ik was altijd blij als hij ’s avonds terugkwam.

Meestal hadden wij dan al gegeten, mijn moeder bewaarde een prakje voor hem. Ik zat bij hem op schoot en wachtte tot hij aan het draadjesvlees begon, het laatste stukje gaf hij aan mij, met zijn vingers die bruin waren van het roken.

Als ik aan hem denk, denk ik aan zijn handen. Handen met kloven. Omdat hij steeds stenen moest sjouwen had hij van een oude fietsband een handschoen gemaakt met een gat waar zijn duim doorheen kon.”

Pindamannetje

“’s Avonds deden we spelletjes met onze ouders. Als het donker werd kwam de olieman om de lamp in de tent bij te vullen met petroleum. Op zaterdag of zondag kwam een Chinees langs, het pindamannetje noemden we hem. Hij had een soort broodtrommel met lekkere dingen bij zich, wij mochten een nougatblok, een speciale vakantietraktatie. Het zakje koekkruimels van de bakker was dat ook.

Pinda’s waren een andere lekkernij. Pinda’s pellen was een feest. ‘Zullen we jullie moeder plagen?’, zei mijn vader en dan bliezen we de lege doppen op de grond, de hele tent lag ermee vol. Mijn moeder kon erom ­lachen, maar ze moest wel alles opruimen.”

Verkocht voor 25 gulden

“Kort voor de oorlog, toen het onrustig werd in Nederland, hebben ze de tent met alles erbij verkocht, ik dacht voor 25 gulden. Alleen de poepdoos bewaarden ze, mijn vader heeft er een speelgoedkeukentje voor ons van gemaakt. In 1946 verhuisden we naar Castricum, daar hadden we de zee: we hoefden niet meer met vakantie.

Later ben ik met vader nog eens naar De Fransche Kamp gegaan. De kazematten, een soort bunkers uit de Eerste Wereldoorlog, waar ik als kind van afsprong, waren veel minder hoog dan ik dacht. Het was leuk om het ­terug te zien, de kampeervakanties behoren tot mijn mooiste jeugdherinneringen.”

