De opvoedvraag: mag de jongste net zo lang op een beeldscherm als de oudste?

Twee broers van 9 en 13 gamen graag samen. Gezellig, maar is het wel fair als ze even lang op een beeldscherm morgen?

Wij hebben twee zoons van 9 en 13 jaar. Ze doen veel dingen samen en gamen is een favoriet tijdverdrijf. Zo spelen ze onder meer samen Fortnite en Roblox. Dat is leuk, maar we worstelen met hun schermtijd”, vertelt hun vader. “Wij vinden dat er verschil mag en misschien ook wel moet zijn in de tijd die ze achter een beeldscherm mogen doorbrengen. Onze jongste zit al veel meer achter een beeldscherm dan toen zijn oudere broer zijn leeftijd had. Maar als onze oudste nog wel mag gamen, terwijl de jongste moet stoppen, wordt hij daar boos over. Eigenlijk is dat voor niemand in huis relaxed. Is het slim om hun tijd gelijk te trekken zodat er geen gedoe ontstaat, of mag een kind van 13 gewoon langer en moet zijn jongere broertje dat maar accepteren?”

“Hoe om te gaan met de schermtijd van kinderen is een van de meest voorkomende opvoedvragen van deze tijd. Zeker als je kinderen van verschillende leeftijden hebt, is het de vraag hoe je dat op elkaar afstemt”, zegt Peter Nikken, lector jeugd en media aan de Hogeschool Windesheim en bijzonder hoogleraar mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit. Kinderen van 7 tot 12 jaar zijn volgens hun ouders ruim drie uur per dag met een vorm van media bezig, zo blijkt uit de onlangs verschenen Monitor mediagebruik 7-12 jaar, waar ook Nikken bij betrokken was. Naarmate kinderen ouder worden, neemt hun schermtijd snel toe. Gamen kinderen van 7 jaar bijvoorbeeld gemiddeld 37 minuten, voor kinderen van 11 jaar is dat al een uur per dag. Jongere kinderen hebben in het gezin het voordeel dat ze makkelijker aanhaken bij wat de oudste, soms na langere strijd en tijd, heeft weten te bereiken. Nikken: “Als het leeftijdsverschil niet zo groot is, zie je dat jongere kinderen zich optrekken aan het gedrag van hun oudere broer of zus. Dus willen ze net zo veel en net zo lang gebruikmaken van schermpjes, en veel ­ouders vinden dat oké.”

schermtijd gamen Beeld Fadi Nadrous

‘Er mag best verschil zijn’

“Moeten ouders hun kinderen altijd blij en tevreden houden?”, vraagt mediapedagoog Marije Lagendijk zich af. “Als je het mij vraagt, hoeft dat niet. Er mag best verschil zijn tussen kinderen van verschillende leeftijden. De oudste mag ook eerder autorijden of een biertje drinken, dat is nu eenmaal inherent aan het leeftijdsverschil. Dus waarom zou dat niet voor schermtijd gelden?”

Volgens Lagendijk willen ouders de strijd of het gedoe vermijden. “Het is echter ook goed dat een kind ervaart dat het niet altijd gaat zoals hij of zij wil.” Als ouders vinden dat hun jongste kind minder lang achter een beeldscherm mag zitten, kunnen ze dat prima uitleggen én handhaven, denkt Lagendijk. “Durf die grens te trekken. Het is niet zo aardig om tijdens het gamen de jongste eerder te laten stoppen, terwijl de oudste nog een potje mag. Dan is het logisch dat hij boos wordt. Je kunt wel afspreken dat ze een aantal keren in de week samen mogen gamen, maar dat de oudste soms ook een keer extra mag en dat de jongste zichzelf dan op een andere manier moet vermaken.”

Zo veel mogelijk andere ervaringen

Vooral dat laatste is volgens Lagendijk belangrijk. “Kinderen kunnen zich steeds minder goed vermaken zonder beeldscherm, terwijl dat essentieel is om te leren. Mediagebruik is niet slecht, maar daarnaast moeten kinderen wel zo veel mogelijk andere ervaringen opdoen.”

Als er een goede balans is, hoeven ouders zich volgens Nikken niet zo’n zorgen te maken. “Als het goed gaat op school, ze regelmatig buiten spelen en sporten, met vriendjes afspreken, dan is wat meer mediagebruik echt geen ramp. Ook niet als de jongste net zo lang gamet als zijn oudere broer. Ik wil ouders wel aanraden om niet alleen op de tijdsduur, maar eveneens op inhoud te letten. Zijn de games die ze samen spelen of de filmpjes die ze kijken ook voor de jongste geschikt? Het is belangrijker dat ouders daar zicht op hebben.”

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Zelf een kwestie indienen? Mail naar opvoedvraag@trouw.nl.