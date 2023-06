De natuur was voor Renée Schouwenberg (1951-2023) zowel atelier als galerie

Renée Schouwenberg was een multitalent: ze hield zich bezig met theater, muziek, film en beeldend werk. Als beeldend kunstenaar wilde ze de kwetsbaarheid van de mens zichtbaar maken. Haar kunst was een en al vergankelijkheid.

Dagelijks in alle vroegte ging Renée Schouwenberg met haar camera naar de Oosterschelde, vanuit Goes reed ze er in tien minuten naartoe. Boven aan de dijk keek ze uit over de brede zeearm en voelde de kracht van de natuur. De grote Zeeuwse ruimte, onderhevig aan de elementen en het getij, was voor haar als beeldend kunstenaar atelier en galerie tegelijk. Bij eb, als het water zich honderden meters had teruggetrokken, zocht ze haar weg tussen de basaltblokken. Een argeloze voorbijganger die haar in de verte gehurkt bezig zag, kon denken dat ze tussen het zeewier naar krabbetjes en schelpen zocht. Niet zichtbaar van zo’n afstand waren de tweedimensionale mensfiguurtjes van bijenwas die ze op de stenen had aangebracht.

De creatie van deze mensjes, ter grootte van een hand, begon met het fotograferen van haar vrienden. Van zo’n foto knipte ze uit papier een sjabloon die ze op een basaltblok legde, daarna ging er gesmolten bijenwas overheen die ze in een pannetje op een rechaud had verwarmd. Het bijenwaskunstwerk hechtte zich aan de steen en werd zo onderdeel van de omgeving. Onder invloed van water, zon en wind raakten de figuurtjes geleidelijk steeds meer aangetast tot ze na twee jaar geheel waren verdwenen. Een proces dat Renée fotografeerde en haar partner Ingrid van de Linde op film vastlegde.

Het kunstproject in de Oosterschelde was vooral een beleving. Het emotioneerde Renée om te zien hoe de mensjes met vloed door de golfslag telkens kopje onder gingen en langzaam vervaagden. De vergankelijkheid fascineerde haar. Ze kon zich als een kind verwonderen over de schoonheid van de natuur, ze hield van dieren en mensen en omarmde het leven. Maar ook de dood speelde voor haar altijd een belangrijke rol.

Een mensfiguurtje van bijenwas op een basaltblok in de Oosterschelde. Beeld Renée Schouwenberg

Kwetsbaarheid van de mens

Dat had veel te maken met haar moeder die in 1986 onverwacht uit het leven stapte. Renées kunstenaarschap en haar werk op het grensgebied van bestaan en niet-bestaan waren niet los te koppelen van dat verleden. Haar kunst ging over de kwetsbaarheid van de mens. Ze drukte er in de eerste plaats haar eigen kwetsbaarheid mee uit, en in wezen ook die van haar moeder. Zo schilderde ze eens met goudverf miniatuursilhouetten in verschillende houdingen op doorschijnend papier. Titel van het werk: C’était ma mère.

De dood van haar moeder bleef een raadsel. Ze begon er zelden over, maar in 2021 deed ze het toch. In Moeders zijn ook dochters, een televisietweeluik over moeder-dochterrelaties, zegt ze: “Mijn moeder had ruimte nodig, maar ik heb ook ruimte nodig. De twee zielen moeten hun eigen leven gaan vinden. En dat is een verrekte klus. (…) Ik ben de levende. Ik moet de klus klaren. Mooi geregeld.” Haar gezicht breekt open in een lach. Ze vertelt dat ze van Tibetaanse boeddhisten leerde de dood een plek te geven in het leven: “Leven en dood zijn één”. Haar moeder, stelt ze, gaf haar zowel het leven als de dood. Het lied De stem van de raaf dat we Renée horen zingen, zag ze als een hommage aan haar moeder.

Kort voordat Renée zelf stierf vertrouwde ze Sarah Marijnissen, een goede vriendin en de maakster van de documentaire, toe dat het openlijk spreken over haar moeder bevrijdend was geweest. Ze had eerder nooit de behoefte gevoeld achterom te kijken en zei altijd: het verleden is voorbij. Ook haar jeugd was een afgesloten hoofdstuk, naar het Limburgse dorp Belfeld waar ze met haar twee jongere zussen was opgegroeid, wilde ze niet terug.

Aan haar kindertijd, thuis en op school, bewaarde ze weinig plezierige herinneringen. Gelukkig voelde ze zich als ze voor dag en dauw op haar ongezadelde paard door de Duitse bossen reed. Dat daar munitie lag opgeslagen wist ze niet, ze zag alleen de reeën en konijnen die, zo nam ze aan, haar kwamen begroeten.

Na deze ochtendrit begon de dag op de Theresiaschool, een meisjesschool waar de nonnen van het klooster in Steyl lesgaven. Het waren kwelgeesten, met name non Godefrida gedroeg zich harteloos. Op een dag besloot ze de klas te verdelen in twee rijen: één met ‘domme’ kinderen uit minder bedeelde gezinnen en de andere met ‘slimme’ kinderen van rijkere ouders. Toen de leerlingen de opdracht kregen het beroep van hun vader in te vullen kwam Renée in opstand. Zelf had ze een vader met een leidinggevende functie in de dakpannenfabriek in Belfeld, maar er waren ook arbeiderskinderen, voor hen sprong ze in de bres. “We gaan het niet invullen”, zei ze, “het beroep doet er niet toe.” Ze moest het bezuren met een urenlange straf, zittend onder de lessenaar tussen de benen van de non. Een theedoek die voor de lessenaar was gespannen schermde haar af van haar klasgenoten.

Autonoom en krachtig

Renée stond al jong autonoom en krachtig in het leven. In haar middelbareschooljaren gaf ze zichzelf een nieuwe naam. Iedereen kende haar als Nelly, een afkorting van haar eerste voornaam Petronella, maar die naam vond ze niet mooi. Voortaan wilde ze Renée genoemd worden, een vrouwen- en mannennaam die wedergeboren betekent.

Ze was 18 toen ze in 1969 naar Nijmegen verhuisde waar ze andragogie ging studeren. Haar tweede studie Theaterwetenschap volgde ze in Utrecht. Ze was geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar besefte gaandeweg dat ze daar later niet iets mee wilde doen. Theater en met name zelf spelen trok haar meer. Na twee studies te hebben afgerond meldde ze zich in 1977 aan voor de toneelschool in Amsterdam. Inmiddels had ze in de Nijmeegse studentenwereld al de nodige acteerervaring opgedaan. Alleen en met gelegenheidsgroepjes trad ze op, onder meer op studentenfeestjes, vrouwenfestivals, in de mensa en in achterstandsbuurten.

Renée had komisch talent. Samen met actrice en zangeres Marlies de Waard maakte ze cabareteske voorstellingen waarmee ze de zaal plat kregen. Lange Marlies de Waard en kleine Renée Schouwenberg waren alleen al om te zien een grappig duo. Renée speelde voor volwassenen, maar ook kinderen waren haar doelgroep. Ze gaf een poosje dramalessen en speelde bij diverse (jeugd)theatergezelschappen, in binnen- en buitenland. Bij het gerenommeerde jeugdgezelschap Grips Theater in Berlijn was ze regieassistent.

Ze was succesvol in haar werk. Haar charisma viel ook buiten de theatermuren op, met haar humor, schaterlach en expressieve mimiek nam ze mensen voor zich in. Om haar heen hing een wilde, vrije sfeer. Zowel mannen als vrouwen vielen voor haar. Ze noemde zichzelf queer en had in de loop van haar leven diverse relaties met beide seksen. Met haar exen bleef ze bevriend. Vriendschappen betekenden veel voor haar, al ontstond er weleens langdurige verwijdering. Maar trouw als ze was herstelde ze uiteindelijk verbroken contacten.

Ondanks haar intense interesse in de ander, kon ze paradoxaal genoeg ook vluchtig zijn. Ze hechtte zich niet snel. Het vlinderachtige was haar charme, tegelijk kreeg je niet makkelijk vat op haar. Zo leek ze in het theater haar draai gevonden te hebben, maar haar vrolijke enthousiasme was vaak een façade die verhulde dat ze doodongelukkig was, verklaarde ze later. Niemand zag dat ze van tijd tot tijd een inzinking had. Totdat ze plotseling niet meer kwam opdagen bij repetities. Ze bracht het niet langer op om in grote zalen voor veel publiek te spelen.

Het werken met bijenwas ontwikkelde Renée Schouwenberg in Frankrijk, waar ze in de jaren negentig woonde. Beeld Renée Schouwenberg

Goede verhalenverteller

Ze zocht naar een andere richting in haar leven. Haar vele talenten maakten kiezen moeilijk. Naast zingen en acteren hield ze van schrijven en vertellen. Vrienden kenden haar als een goede verhalenverteller en vroegen haar weleens of ze iets voor hun verjaardag wilde voorbereiden. En dan was er nog haar interesse in beeldende kunst. Ze ontdekte dat ze hiermee verder wilde, waarbij ze zich in rust kon terugtrekken.

In Amsterdam had ze een eigen appartement dat als atelier was ingericht. Meestal echter was ze bij haar nieuwe partner, de Nederlandse hoogleraar Romaanse talen Ria Lemaire die in de buurt van Poitiers in Frankrijk woonde. Daar leerde Renée steenhakken en werkte ze met vuur om gebrande panelen te maken. Met de mensfiguurtjes van bijenwas die ze onder meer op bomen aanbracht, drukte ze de verbinding tussen mens en natuur uit. Het tijdelijke karakter van deze kunst was een thema dat haar niet meer losliet.

Negen jaar leefde ze samen met Ria Lemaire. In de zomer van 2001, toen ze tijdelijk in de Loirestreek verbleef waar ze haar werk wilde exposeren, leerde ze Ingrid van de Linde kennen die in Frankrijk op reis was. Ingrid, filmmaakster en beeldend kunstenares, hielp Renée met het inrichten van de tentoonstelling. Spoedig deelden ze meer dan hun kunstenaarschap. Ze kregen een relatie, zodat Renée in 2002 definitief terugkeerde naar Nederland.

Het appartement in Amsterdam hield ze aan om af en toe een plek voor zichzelf te hebben. Een groot deel van de tijd woonde ze bij Ingrid in Goes. De smalle, diepe tuin veranderde ze in een groene idylle – haar liefde voor tuinieren had ze van haar vader. Een lang tuinpad leidde naar haar eigen werkruimte, aan het oog onttrokken door het hoog opgeschoten groen.

Intussen had ze het podium toch niet helemaal vaarwel gezegd. Nu en dan trad ze op met vertelvoorstellingen in De Vertelschuur in Bloemendaal, een verbouwde schaapskooi waar kleine voorstellingen gegeven werden. In de bijbehorende bijentuin maakte ze met Ingrid opnames voor March of the Bees, één van hun drie poëtische kunstfilms die ze uitbrachten onder de titel Film du Jardin.

Met haar partner Ingrid van de Linde kon Renée goed samenwerken. Beeld Renée Schouwenberg

Ze konden goed samenwerken en maakten veel reizen die aansloten bij hun belangstelling voor spirituele onderwerpen. Een van de indrukwekkendste reizen voerde naar de gletsjers in India waar de Ganges ontspringt. Ze overnachtten in traditionele ashrams. Renée huurde ook eens een poosje een kamer in een monnikenklooster in de Indiase regio Ladakh. Ze verdiepte zich in het boeddhisme, evenals in andere levensbeschouwelijke en religieuze stromingen. Het was geen zoektocht naar waarheid maar naar elementen die haar aanspraken, zoals het Keltische concept van zielsvriend: je bent niet van je ouders of je partner, je bent de vriend van je eigen ziel.

Heel blij was ze twee jaar geleden met een expositie van haar werk in een galerie in Middelburg, waar ook Ingrids film over het Oosterschelde-project werd vertoond. Ze hadden samen nog veel plannen, zoals korte humoristische filmpjes maken, maar Renée kreeg zeldzame neuro-endocriene tumoren, die niet te behandelen vielen. Tegen de verwachting in leefde ze nog bijna vier maanden. Uiteindelijk vroeg ze om euthanasie. Angst voor de dood had ze niet, ze was er al vroeg vertrouwd mee geraakt. Het herdenkingsritueel na haar overlijden was bij de Oosterschelde. Daar zong de bevriende Senegalese zanger Mola Sylla het lied dat hij voor haar had gemaakt terwijl Ingrid haar as uitstrooide over het water.

Petronella Paulina Maria (Renée) Schouwenberg werd geboren op 5 juli 1951 in Belfeld en overleed op 5 mei 2023 in Goes.