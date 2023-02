De moeder van mijn ex-vriend wil nog altijd met me afspreken, hoe kan ik haar op afstand houden?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik (vrouw, 23 jaar) heb twee jaar een relatie gehad met een man (ook 23). Die relatie ging een jaar geleden uit. Door corona waren we veel bij zijn ouders. Met name met zijn moeder, een hele lieve vrouw, bouwde ik een innige band op. Ik vond het altijd heel gezellig om haar te zien, maar nu de relatie is beëindigd, heb ik niet de behoefte om haar maandelijks te spreken. Zij heeft dat wel. Ze belt me vaak op, stuurt me cadeautjes en telkens als ze in mijn woonplaats is, wil ze afspreken. Ik probeer er zoveel mogelijk onderuit te komen maar soms ontkom ik er niet aan. Als ik haar zie, is het gezellig, maar zegt ze gemene dingen over mijn ex/haar zoon. Ik vind het lastig hier mee om te gaan, want ik ben het deels wel met haar eens, maar het voelt niet goed om achter zijn rug om met zijn eigen moeder te roddelen. Hoe kan ik haar op een afstand houden zonder dat ik haar kwets?

Ideale schoondochter

Beste Ideale schoondochter,

Het is buitengewoon ongepast om zonder medeweten van uw ex-vriend contact te houden met zijn moeder. U wil dat ook helemaal niet, maar uw ex-schoonmoeder dringt zich telkens aan u op. U moet een eind aan dit contact maken, er zit niets anders op.

De volgende keer dat zij belt of appt om een afspraak te maken, zegt u (liefst persoonlijk, beter niet via de app) dat u haar niet meer wil zien of spreken, omdat dat niet goed voelt tegenover uw ex-vriend. Zeg haar dat de relatie met uw vriend voorbij is en dat u het zinloos vindt om contact met zijn moeder (met haar dus) te onderhouden. Zeg dat u het altijd goed met haar kon vinden, maar dat het nu tijd wordt om andere wegen in te slaan. U hoeft niet te wachten op haar instemming en u hoeft ook niet te luisteren naar tegenargumenten. Wens haar het beste en beëindig het gesprek. Schrap vervolgens haar nummer uit uw contacten en neem geen telefoontjes of berichtjes meer van haar aan.