De man die mijn paspoort teruggaf wilde geen 10 euro vindersloon. Had ik moeten aandringen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onlangs is mijn paspoort tijdens het fietsen uit mijn broekzak gevallen. Ik ben een man van 35 jaar. Korte tijd later werd ik via social media door een man uit de buurt benaderd, omdat hij mijn paspoort op straat gevonden had. Toen ik langs ging om het op te halen, wilde ik hem 10 euro geven. Een nieuw paspoort zou me ­ongeveer 80 euro kosten, dus zo’n relatief klein bedrag leek mij een gepast vindersloon. De beste man wilde hier echter niets van weten en na korte tijd met uitgestoken hand te hebben gestaan, heb ik het biljet maar weer in mijn portemonnee teruggestopt.

Had ik meer moeten aandringen dat hij dit geld zou aannemen? Zou het gepaster zijn geweest om hem iets tastbaars te geven zoals een bosje bloemen of chocolaatjes? Of was het allemaal wel best zo en hoor je zo’n aanbod altijd af te slaan?

Vindersloon

Beste Vindersloon,

Het hangt ervan af wie het verloren object (in dit geval uw paspoort) heeft gevonden. Een paspoort is een buitengewoon waardevol ding. Een Nederlands paspoort is iets waar mensen die willen ontsnappen aan oorlogs­omstandigheden, dictaturen of andere landen zonder perspectief ongelooflijk veel moeite voor willen doen vanwege de vrijheid die het biedt.

Aan de andere kant zijn er kwaadwillenden die een gevonden paspoort als een buitenkansje zien om iemands identiteit te stelen. Er had van alles mis kunnen gaan in uw leven, als uw verloren paspoort in ­criminele handen terecht was gekomen.

Daarom vind ik 10 euro tamelijk mager als beloning voor ­degene die uw paspoort heeft gevonden en de moeite heeft ­genomen u te contacteren. Een krantenbezorger krijgt al 20 euro als eindejaarsfooi. Maar goed, het maakt uit wie de ­vinder is. Als dit iemand uit een welgesteld milieu is met een mooie baan en een aangenaam huis, dan is 10 euro een volkomen onbetekenende fooi, die bijna beledigend is. Voor iemand met weinig geld kan 10 euro iets beter voor een beloning doorgaan, al is het nog steeds aan de miezerige kant voor een teruggevonden paspoort. 20 of 50 euro is gepaster.

In zo’n situatie (u gaat ergens uw verloren paspoort ophalen) is de beste manier om te bedanken een grote bos bloemen mee te nemen, een flink boeket ter waarde van 20 euro, en ter plekke het welstandsniveau van de vinder te checken. Gaat het om iemand met veel geld, dan geeft u alleen de bloemen. Gaat het om iemand die veel krapper bij kas zit – dat ziet u in een oog­opslag – dan geeft u de bloemen plus 20 of meer euro in een bedankkaart in een envelop.