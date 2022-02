De kinderen van mijn vriend hebben geen tafelmanieren, ik overweeg apart te eten

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben opgevoed met goede ­tafelmanieren en algemeen ­beschaafd gedrag. Ik ben ­beleefd tegen onbekenden, vloek niet en eet zoals ik ook in een restaurant zou eten. Daar heb ik veel plezier van gehad. Het heeft me veel moeite gekost om mijn zoon (10) tafelmanieren bij te brengen en ik moet zeggen: alleen nog zonder volle mond leren praten en dan zijn we er. Nu zijn sinds een jaar twee bonuskinderen (12 en 10) aan tafel geschoven. Zij eten alleen met een vork en soms met hun handen. Als ik er iets van zeg, roepen ze: ‘Boeie!’ Hun vader, die prima weet hoe het hoort, haalt zijn schouders hierover op. Hij zegt dat het vanzelf wel goed komt als ze ouder worden. Dit stoort me heel erg en ik overweeg om voortaan met mijn eigen zoon alleen te eten. Wat te doen?

Ik kan het niet aanzien

Beste Ik kan het niet aanzien,

Met uw kind apart eten is een slecht idee. Dan verliest u elk idee van een gezamenlijke (gezins)maaltijd. Kinderen van 10 en 12 zijn nog best opvoedbaar. Leg de regels nog eens ­duidelijk uit: niet met de handen maar met mes en vork eten, niet smakken of met volle mond praten enzovoort. Leg ook uit waaróm het van belang is om goede tafelmanieren te hebben: mensen worden misselijk als ze anderen op een smerige manier zien eten. Uzelf ook.

U zult de regels telkens moeten herhalen. Probeer er een spelletje van te maken. Als het de ­kinderen lukt om een avondmaaltijd zonder fouten te eten, kunnen ze punten verdienen. Bij een x aantal punten kunnen ze iets verdienen: snoep of geld of wat dan ook. Uw vriend moet het hier wel mee eens zijn en achter uw ­aanpak staan. Dus u moet hem eerst ervan overtuigen dat prettige tafelmanieren niet vanzelf opbloeien, maar net als andere vaardigheden moeten worden aangeleerd. Als hij en u het niet eens worden, is uw campagne gedoemd te mislukken.