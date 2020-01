De kinderen van mijn partner weigeren mij te ontmoeten, ik bleef zelfs thuis van een begrafenis

Beste Beatrijs,

Mijn partner en ik zijn bijna vijf jaar samen. Het is niet fraai, maar we hadden al een relatie voordat we beiden gescheiden waren. De kinderen van mijn vriend veroordelen dat. Beiden studeren en wonen op kamers. Zij hebben al die tijd geweigerd mij te ontmoeten en zien hun vader alleen maar tijdens vakanties in het buitenland en etentjes. Ik heb altijd gezegd dat ik hen graag wil leren kennen. Mijn partner en ik wonen niet samen, zodat zij zonder mij tegen te komen bij hun vader langs kunnen komen, wat ze zelden of nooit doen. Ze lijken hem alleen maar te willen zien als er een duur etentje of vakantie aan vastzit. Toen de vader van mijn vriend overleed, wilden zijn kinderen alleen naar de begrafenis gaan als ik weg zou blijven. Ik ben toen niet gegaan, hoewel ik erg gesteld was op mijn schoonvader. Ik snap dat mijn vriend bang is om het contact met zijn kinderen te verliezen, maar het valt me zwaar dat hij alles van hen slikt. Het lijkt ondenkbaar dat ik hen ooit zal zien bij mijn vriend thuis, laat staan bij mijlpalen zoals een huwelijk. Hij denkt dat ze op den duur wel bijtrekken, maar ik zie geen enkel hoopvol teken. Dit is een grote, donkere wolk en ik weet niet of ik dit nog lang aankan. Wat kan ik doen?

Een ellendige impasse

Beste Een ellendige impasse,

De voorgeschiedenis van ontrouw zal er zeker toe hebben bijgedragen dat de kinderen niets met u te maken willen hebben. Maar op een gegeven moment moet die wrok toch een beetje optrekken en zullen ze de nieuwe situatie moeten accepteren. Er is overigens weinig wat u kunt doen, behalve met uw vriend praten en proberen hem zo ver te krijgen dat hij zijn lijdzaamheid overwint. Na vijf jaar kan hij best eens zijn moed bij elkaar rapen en zijn kinderen voorstellen om u te ontmoeten. Misschien is er een van de twee kinderen van wie hij vermoedt dat die net iets minder boos is dan de ander.

Uw vriend kan dan met dat ene kind een aparte afspraak maken. Hij kan uitleggen dat de status quo hem erg dwarszit, dat hij weet dat zijn kinderen hem de schuld geven van het mislukte ­huwelijk, dat hij die schuld ook volop erkent, maar dat hij het vreselijk zou vinden als hij tot in lengte van dagen hiervoor gestraft zal blijven worden. Hij kan beter niet zeggen dat u, zijn nieuwe partner, hier zo onder lijdt, maar dat hijzelf hieronder gebukt gaat – dat zal de kinderen net iets meer aanspreken.

Inzet van het gesprek moet niet zijn dat u en de kinderen beste maatjes worden, maar dat beide partijen on speaking terms komen, zodat iedereen bij bijzondere gelegenheden in dezelfde ruimte kan verkeren. Dit omdat hij het niet langer kan opbrengen om een belangrijk deel van zijn leven (u) voor zijn kinderen taboe te houden.

Het voorstel is om een keer kennis te maken. Het moet op te brengen zijn om een uurtje wederzijdse beleefdheid in acht te nemen. Als het ene kind over de brug is, zal het andere hopelijk ook volgen.

Als uw vriend het niet aandurft om, ongeacht het resultaat, zijn rol als geslagen hond van zich af te werpen en hierover met zijn kinderen in gesprek te gaan, zou u op den duur genoeg kunnen krijgen van de hele relatie. Maar als uw vriend zijn nek eens voor u uitsteekt, valt ook een aanhoudend nee van de kinderen beter te verdragen.

