De kennissen die komen eten, hebben een wel erg uitgebreide lijst met dieetwensen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik had bekenden uitgenodigd voor een etentje. Ze hadden niet eerder bij mij gegeten, dus ik vroeg naar dieetwensen. Een van de gasten appte dat ze glutenvrij at. Dat vond ik geen probleem, maar daarna stuurde ze me nog een heel dieetlijstje: behalve geen gluten, ook geen peulvruchten, zuivel, rund of varkensvlees en geen rauwkost.

Ik voelde me niet meer vrij om te koken wat ik wilde. Ook moest ik door de beperkingen meer kosten maken. Ik heb er maar niks van gezegd, maar het zat me niet lekker. Hoe kan ik dat netjes duidelijk maken?

Uitgebreide dieetlijst

Beste Uitgebreide dieetlijst,

‘Ik vind je dieetregels te ingewikkeld en te duur’ is het soort boodschap dat u niet even terloops kunt mededelen aan uw vrienden. U had hen al uitgenodigd en als u eerst gevraagd hebt waar u rekening mee moet houden, kunt u vervolgens niet aankondigen dat u het allemaal te veel moeite vindt. Er valt niets meer aan te doen, u zit eraan vast.

Het enige wat u zich kunt voornemen is om deze vrienden niet meer uit te nodigen, althans niet voor het eten. Ga in het vervolg wat anders met ze doen: een wandeling maken, een spelletjesavond met hapjes of spreek af voor alleen een drankje met geschikte snacks.