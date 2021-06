De hond van de buren poept in onze tuin en wil naar binnen

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij wonen vrijstaand en hebben lastige buren die sinds kort een hond hebben. Dat is natuurlijk leuk voor hen, maar wij hebben er een probleem mee. Het is een leuk beest, maar hij heeft de neiging om bij ons in de tuin zijn behoefte te doen en vervolgens krabbelt hij bij ons aan de deur om naar binnen te komen. Wij willen graag de hond binnenlaten en verzorgen, maar willen de buren dat wel? Wij hebben uiteindelijk wel de ontlasting van de hond in de tuin, dus dan zou de hond toch wel bij ons in huis mogen? Of worden de buren dan boos? Hoe zullen we dit eens aanpakken?

Zullen we hem adopteren?

Beste Zullen we hem adopteren,

Laat de hond zeker niet binnen en geef hem nooit te eten of te drinken! Op die manier doorkruist u de routine van de eigenaar. De hond mag er niet aan gewend raken dat hij een tweede huis heeft, waar hij in en uit kan lopen en lekkere hapjes krijgt. Katteneigenaren hebben ook vaak het probleem dat buren zich over hun buiten lopende kat ontfermen en hem gaan vet mesten. Dat is heel vervelend, dus ook voor hondenbezitters. De hond heeft maar één baasje en één huis, waar hij thuis hoort, en dat bent u niet. Vraag aan de buren of ze de hond niet zonder toezicht buiten willen laten lopen, omdat hij zijn behoefte bij u in de tuin doet en dat vindt u niet fijn.