De gemiddelde struik zal er niet mee zitten als hij niet wordt gesnoeid

Snoei boven het derde oog. Tot de tweede afdeling van de vruchtknopvorming. Nijp de houtscheuten, verwijder de waterloten. Snoei op tweejarig hout. Snoei in de winter. Snoei in de zomer. Begrijpt u het?

Ik niet. Daarom heb ik vorig jaar al mijn snoeiboeken meegegeven aan de kringloop. Want snoeien is helemaal niet zo ingewikkeld. Bovendien kun je eigenlijk weinig fout doen. Oké, dan snoei je te dicht op een knop, op eenjarig hout terwijl het tweejarig moet zijn, of niet in het goede seizoen. Het herstelt zich vanzelf.

Waarom snoeien we eigenlijk? Vooral voor onszelf. De gemiddelde boom of struik zal er echt niet mee zitten als-ie niet wordt gesnoeid. We snoeien bijvoorbeeld omdat we de vorm van een struik niet mooi vinden. Te wild. Te groot. Te veel lange takken. Of omdat we willen dat de boom of plant meer bloemen of vruchten krijgt. En soms omdat de struik ziek of zwak is.

Maar wanneer moet je nou echt snoeien? Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand. Snoeien is eigenlijk: de plant verwonden. Alleen al daarom zouden we niet te veel moeten snoeien en liever niet te laat. Vaak is de nazomer of de vroege herfst prima, dan kan de plant zich nog herstellen. Snoei in ieder geval nooit als het vriest of als er sneeuw ligt, dan kunnen de snoeiwonden bevriezen.

Snoeiafval Wat doe je met je snoeiafval? Opstapelen! Of maak een takkenril, een gestapelde takkenschutting tussen twee rijen palen. Zulke takkenhopen zijn een winterwalhalla voor dieren als bijen en vlinders, padden, spitsmuizen en egels. Kleine takken kun je fijnknippen of versnipperen en als beschermende laag over je borders strooien.

Bomen snoei je het beste als de bladeren er net af zijn en je de takken goed kunt zien. Dan haal ik bijvoorbeeld de dunne, recht naar boven gaande takken van mijn fruitbomen weg: de ‘waterloten’. Die kosten de boom energie, maar vruchten komen er niet aan. Verder knip ik dode en over elkaar schurende takken weg en soms wat takken uit het midden, zodat de boom meer licht krijgt.

Struiken? Lentebloeiende struiken zoals forsythia en kerriestruik snoei je direct na de bloei, maar ook lavendel en vlinderstruik snoei je in het voorjaar. Zo hebben ze tijd om nieuwe bloemknoppen te vormen en kunnen gesnoeide takken niet bevriezen. Sommige struiken blijven bloeien zonder snoeien, zoals boerenhortensia en hibiscus. Als klimhortensia, liguster, klimop of wingerd te wild of te kaal worden, snoei ik ze na de bloei. Ook rozen snoei je na de bloei. Vaak gaan ze dan nog een tweede keer bloeien, ook zonder snoeien krijg je volgend jaar gewoon weer rozen.

Bloemen uitgebloeid? Laat ze zitten tot het voorjaar. Er overwinteren insecten in en wat is leuker dan de uitgebloeide bloemen van hortensia, kaardebol of hemelsleutel onder een laagje sneeuw?