De flamboyante Fred van Beek bracht in de jaren zeventig yoga naar Nederland

‘Behoed je voor goeroes en idealisten’, riep de flamboyante Fred van Beek vaak. Terwijl hij in de jaren zeventig zelf de bekendste yogi van ons land was. Vele BN’ers lagen op zijn massagebank. Al die aandacht was als een pleister op zijn jeugdwonden. Hij zag altijd het mooie in de mens en sprak dat ook uit.

Als vijftiger plaatste Fred van Beek eens een advertentie met: ‘Wij, Fred van Beek (…)’. Onbeschroomd zette hij zichzelf in het licht. “Ik ben gewoon de beste masseur”, zei hij in interviews. Of hij noemde zichzelf ‘Holy’ of ‘God’. Hij was vol van zichzelf, maar gaf wel alle aandacht aan zijn cliënten. Zo begon de yogales standaard met een voetmassage.

Fred wilde voelen dat hij leefde. De kiem hiervan lag bij de dood van zijn moeder, negen maanden na zijn geboorte. Waarna de pastoor snel een tweede moeder regelde om voor de negen kinderen te zorgen. Het katholieke gezin woonde aan de rand van Utrecht, waar zijn vader een fietsenwinkel had. Fred, het buitenbeentje van het gezin, deed in de oorlog zijn best om aan eten te komen en papte aan met Duitsers in ruil voor aardappelen.

Hij hield erg van zijn tweede moeder en nadat zij stierf, hij was toen 13, werd zijn gestotter nog erger. Na de oorlog jatte hij eens een postwissel bij een buur die zich had verrijkt in de oorlog, waarna zijn vader hem direct in een tuchthuis plaatste. Hij voelde zich zo in de steek gelaten, dat hij bij terugkeer besloot: ik sta er kennelijk alleen voor.

Hij was op seksueel gebied oordeelvrij

Autonomie en vrijheid werden sterke drijfveren. Als 17-jarige deserteerde hij uit het leger en belandde drie maanden in de cel. Om daarna aan het Instituut voor Heilmassage masseren te leren. Hij raakte als adolescent verzeild in diverse seksuele relaties: van sadomasochisme tot tantra. Hij wilde alles ervaren: hierdoor was hij later in zijn leven op seksueel gebied oordeelvrij en liet hij niets onbenoemd.

Van Beeks zoekende geest nam nooit een pauze, soms raakte hij erin verstrikt. Als 21-jarige had hij een relatie met een oudere vrouw en toen zij dodelijk verongelukte, verbleef hij in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar werd hij verliefd op de 18-jarige verpleger Adje. Omdat het in de jaren vijftig verboden was om seksueel contact te hebben met iemand van hetzelfde geslacht onder de 21, kreeg hij opnieuw celstraf. Al die ervaringen bestempelde hij niet als negatief. ‘Nooit heb ik me als slachtoffer gedragen, de dingen overkomen me en ik leer ervan. Als je het leven positief benadert, kom je er gemakkelijker doorheen’, schreef hij in zijn boek Even op adem komen.

Als kind.

Jaren later zou hij nog samenwonen met Adje en met hem een reformhuis runnen, maar eerst vierde Fred zijn vrijheid in kunstzinnig Parijs. Daar ontmoette hij in 1953 de Indiase yogagoeroe Chamda Shada: zijn uitspraak ‘Find the peace in yourself’ raakte hem in het hart. Hij voelde: dit is mijn weg. Hij verliet alle seks, drank en genot en werd ingewijd in de wereld van yoga en meditatie. De bedoeling van een mensenleven is tot zelfrealisatie komen, leerde hij er.

Enige maanden later gaf de spiritueel leider aan dat het tijd was om terug te keren naar Nederland. Hij zei: “Jij hebt gouden handen, daar moet je iets mee doen”. Die erkenning gaf hem vleugels en zo startte hij begin jaren zestig zijn massage- en yogastudio in Amsterdam.

Energetische blokkades opsporen

Met zijn handen kon hij energetische blokkades opsporen, hij leefde zich volledig in en gaf klanten alle aandacht. Dat mensen als Jos Brink, Jan des Bouvrie en Karel Appel op zijn bank lagen, zorgde voor extra pr. Fred vroeg niet altijd de hoofdprijs en ruilde zijn diensten soms voor kunst of lekker eten. En hij organiseerde tentoonstellingen: zo werd zijn kunstverzameling geboren.

Inmiddels was hij de bekendste yogi van ons land en kreeg bij de NOS in 1979 een radioprogramma waarin hij sprak over de vuurademhaling – zijn favoriet. Of over het toelaten van de gaap. Hij zag de ademhaling als brug tussen lichaam en geest en inspireerde zo velen die jarenlang zijn praktijk bezochten.

Twee decennia was hij verbonden als masseur bij Het Nationale Ballet. Maar zijn immer onrustige ziel bracht hem in de jaren tachtig naar de DDR, geboeid door het communisme. Al vlot raakte hij verstrikt in een spionageweb. Dat leek onschuldig, maar door activiteiten mocht hij nooit meer Duitsland in. “Een mens heeft af en toe een dreun nodig”, zei hij dan.

Vrolijk en optimistisch maakte hij overal een feestje van

Fred vond veiligheid en rust in zijn huwelijk met yogadocente Margret met wie hij vier kinderen kreeg: Lotus, Elise, Kathelijne en Arthur. Het vaderschap bracht hem vreugde: met zijn dragende stem kon hij prachtig voorlezen en vrolijk en optimistisch maakte hij overal een feestje van. Hij verwende ze graag, maar zijn manifestatiedrang zorgde ook voor ongemak.

In hun woonplaats Groenekan liep hij in die tijd rond in witte gewaden en hij haalde zijn dochters op bij de discotheek – enkel gehuld in een badjas. Zijn overtuiging dat ‘de wereld zijn kinderen opvoedde’ gaf hen vrijheid, maar ook onzekerheid. Daarover met hem praten lukte absoluut niet; zijn eenzame jeugd hing als een schaduw over zijn kwetsbaarheid.

Met zijn vier kinderen.

Na hun scheiding ging Fred geen langdurige relaties meer aan, maar flirtte wel graag. In eenieder zag hij iets positiefs. Al was hij ook fel en verbrak dan rücksichtslos alle contact. Zijn studio en clientèle waren z’n alles, hij werkte door tot zijn 85ste. Met dwarsfluitist Chris Hinze bracht hij enkele meditatiecd’s uit, lanceerde een eigen geur en gaf teamsessies bij bedrijven.

Levenslustig als altijd riep hij door te werken tot zijn honderdste, om daarna nog twintig jaar zijn karma te verwerken. Maar zijn kwalen en pijn vroegen te veel van hem. De laatste jaren bleef hij zijn ademoefeningen doen en zijn ogen lichtten op als zijn kleinkinderen langskwamen. Zijn lieve kant kwam steeds meer naar voren. Uiteindelijk blies Fred op Vaderdag, omringd door zijn kinderen en Margret, zijn laatste adem uit.

Fred van Beek werd geboren op 7 maart 1930 in Utrecht en verliet het leven op 18 juni 2023 in Amsterdam.