De dochters van vrienden hebben een wel erg penetrante lichaamsgeur

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik hebben sinds zeven jaar contact met een gezin (ouders, twee meisjes van tien en acht jaar, een jongetje van twee) dat hun land ontvlucht is. Ze hebben hun draai in Nederland gevonden en kunnen zichzelf bedruipen: eigen huis, allebei een baan.

De begeleiding van dit gezin is in een vriendschap veranderd. We zien deze familie eens in de twee à drie maanden en eten dan samen. In elke schoolvakantie ga ik een dagje op stap met de twee oudsten om iets gezelligs te doen. In huis wordt Arabisch gesproken, Nederlanders kennen ze nauwelijks. Thuis komen er geen klasgenootjes spelen.

Mijn probleem: de twee meisjes hebben de laatste jaren een penetrante lichaamsgeur ontwikkeld, waar ik bijna van over m’n nek ga. Ik merk het vooral in kleine ruimtes: in de auto, in de serre, in de huiskamer wanneer we op de bank een film kijken. Mijn kleindochter van vijf zegt: ‘Oma, het stinkt hier!’ als zij met de kinderen speelt.

Zelf ben ik helaas maar al te bekend met deze zure lichaamslucht: jaren geleden zat ik op de mulo naast een klasgenootje dat ook zo penetrant rook. Kan ik dit probleem bespreken met onze vrienden en hoe pak ik dit aan? Ik ben bang dat de onaangename geur de kinderen sociaal zal opbreken.

Niet te harden

Beste Niet te harden,

Ja, het lijkt me heel belangrijk om de moeder van de kinderen hierop aan te spreken. Mensen (volwassenen én kinderen) met een onaangename lichaamsgeur worden gemeden door anderen. Sociale contacten lijden onder een onprettige lichaamsgeur.

Extra vervelend in deze situatie is dat andere kinderen misschien ‘Je stinkt!’ gaan roepen tegen de meisjes, en dat het gezin vervolgens denkt dat dit een voorbeeld van discriminatie is, terwijl het stinken de werkelijkheid is. Daarom is het belangrijk om dit zo snel mogelijk met de moeder te bespreken.

De onprettige geur kan een gevolg zijn van slechte lichaamsverzorging (te weinig wassen of douchen) of kleding/lakens die te weinig worden gewassen of een combinatie hiervan. In theorie kan een ziekte ook de oorzaak zijn, maar dat is heel zeldzaam. Daarvoor moeten eerst de voor de hand liggende oorzaken (slechte hygiëne en weinig wassen) worden uitgesloten.

Vertel de moeder dat u het onderwerp ‘slechte lichaamsgeur’ moeilijk en pijnlijk vindt om te bespreken, maar dat het toch moet gebeuren, omdat anders de kinderen eronder zullen lijden. Zeg tegen de moeder dat u het elke keer opmerkt, als u de kinderen meemaakt. Zeg dat u haar en de kinderen geen pijn wil doen, maar juist wil helpen.

Som vervolgens heel specifiek op wat ze eraan kan doen: kinderen elke dag in bad of onder de douche, kleding en beddengoed regelmatig wassen met voldoende wasmiddel, elke dag schoon ondergoed en sokken, eens per twee of drie dagen schone bovenkleding, haren twee keer per week wassen. Als de slechte geur niet snel verdwijnt, dan de huisarts bezoeken.