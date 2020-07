De dochters van mijn vriend willen mij niet ontmoeten en hij doet er niets aan. Wat nu?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik ben een vrouw van begin vijftig en heb sinds ruim een jaar een rela­tie met een gescheiden man (eind vijftig). Ik ben tien jaar gele­den gescheiden en mijn vriend sinds drie jaar. Met zijn scheiding heb ik niets van doen gehad. Vriend heeft twee volwassen doch­­ters, twintigers, die allang uit huis zijn. Zijn dochters vertoeven regelmatig weekenden en vakan­ties bij hun vader thuis. Dan is het niet de bedoeling dat ik langskom en durft/wil mijn vriend ook niet bij mij af te spreken. Dat beperkt ons in de mogelijkheden elkaar te zien. Zijn dochters hebben er geen behoefte aan om mij tegen te ko­men en hij gaat behoorlijk mee in hun gevoelens. Hij vindt dat het via de weg der geleidelijkheid moet gaan en laat het aan hen over. Mijn vriend heeft allang ken­nisgemaakt met mijn zoon van 22 en wordt prima geaccep­teerd door hem. Ik wil niet met alle geweld zijn dochters ontmoeten (hoewel ik dat onderhand wel normaal zou vinden) en heb ook wel begrip voor hun moeite met de scheiding. Wat me dwarszit, is dat mijn vriend zijn leven zo laat bepalen door zijn dochters.

Geen ruggengraat

Geen ruggengraat,

Het opbouwen van een verstand­houding tussen u en de dochters van uw vriend moet inderdaad geleidelijk gaan. Blijkbaar hebben ze moeite met uw bestaan en dan is het goed dat uw vriend er in eerste instantie geen druk op heeft ge­zet. Anderzijds hebt u nu meer dan een jaar een relatie, u was niet betrok­ken bij de schei­ding van uw vriend, en zijn doch­ters zijn ruim en breed volwassen. Het is allang tijd voor een kennismaking. Uw vriend doet niets fout ten opzichte van zijn dochters door een relatie met u te hebben, dus er is geen enkele reden voor hen om met een grote boog om u heen te lopen en een ontmoeting met u te weige­ren.

Stel uw vriend voor dat hij bij zijn dochters een kennismaking met u aankondigt. Hij kan tegen hen zeg­gen dat hij er geen zin meer in heeft om een belangrijk deel van zijn leven (u) voor hen af te scher­men. Op den duur zullen zij toch moeten accepteren dat hun vader een nieuwe relatie heeft. Ze willen toch niet dat hij de rest van zijn leven alleen blijft? Onduidelijk is waarom uw vriend niet al eerder een dergelijk initia­tief heeft ge­no­men. Is hij bang dat zijn dochters dit geestelijk niet aankunnen of dat ze het contact zullen verbre­ken? Ook die dingen kunnen worden besproken. Enfin, de im­passe kan worden doorbro­ken door de dochters (of te be­ginnen: één van hen – degene met wie hij het beste overweg kan) eens uit te nodigen voor een kopje thee, waar u ook bij bent. En dan zien hoe het gaat.

Als uw vriend de relatie met u serieus neemt, is de consequentie dat hij hierover openheid betracht tegenover zijn sociale kring, niet alleen vrienden en kennissen, maar vooral ook zijn eigen dochters.