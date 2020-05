De buren zetten de radio aan in de tuin, mag ik er wat van zeggen?

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Het weer wordt aangenaam, tijd om met de krant of een boek lekker in de tuin te gaan zitten. Het is in onze achtertuinen drukker dan anders, nu mensen wordt afgeraden om er groepsgewijs op uit te trekken naar bos of strand. Best storend wanneer de buren bovenop het menselijke achtergrondgeluid (waar ik geen probleem mee heb) de radio aanzetten in hun tuin. Wat is er te doen tegen dergelijke geluidshinder? Hoe spreek ik mijn buren daar op tactvolle wijze op aan? Zonder de rest van de zomer met hen in onmin te verkeren?

Radio in tuin

Beste Radio in tuin,

Wel of geen corona, een radio of het afspelen van muziek in de tuin is altijd hinderlijk voor omwonenden. Spreek de buren op een vriendelijke manier aan en vermom uw ergernis als vraag om een gunst. Zeg tegen ze: ‘Neem me niet kwalijk, maar ik heb veel last van uw buitenradio. Ik kan de muziek slecht verdragen, ik word afgeleid door de nieuwsitems, het hindert me zo sterk dat ik niet in mijn eigen tuin kan zitten. Zou het mogelijk voor u zijn om binnen naar de radio te luisteren of, als u graag buiten zit, met oortjes in te luisteren? Daar zou u mij een groot plezier mee doen.’